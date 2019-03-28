失能險一家公司單月銷出破4萬張　搶購效應持續發酵中

▲新光人壽失能險2017與2018年的有效件。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

今年初數家壽險公司的失能扶助險保單，取消保證給付項目之後，而出現搶購效應。據悉有保險公司光是上個月就銷出超過2萬多張保單，而3月業績則是上看4.5萬件。

記者訪問今年元月起即取消保證給付的新光、全球人壽，還有3月中也跟進取消保證給付的元大人壽，其銷售狀實況，部分業者低調未正面回應。全球人壽統計去年11月到今年1月的投保件數成長較去年同期達68%。而磊山、公勝、錠嵂、東保等多家保經保代公司業務通路，則不僅是接到保戶詢問度高，而且投保率也明顯增加，確實反應出各家失能險的銷售率皆明顯提高。

▼業務員於公司排隊幫保戶遞送失能險要保書，再透過助理處理上傳給各保險公司。（圖／磊山保經提供）

新光人壽則是就2017年與2018年的全年度失能險有效案件來看，去年一整年的總保費收入達58.9億元，比前一個年度的49.5億元，成長了18.9%。平均保額則是從3萬元提高到3.5萬元，成長了16.7%。

新光人壽表示，民眾可以先評估個人需求、預算來思考選擇適合的保單商品。譬如說，在需求層面，以新光失能扶助險長扶心安AB型保單商品來說，提供因疾病或意外所致之1~6級失能保障，可做為收入替代、醫療費用填補的來源。

保戶可由以下幾個指標來評估所需保額，以分散家庭經濟及照顧壓力。

（1）個人是否為家庭主要經濟來源、（2）個人所得水準高低、（3）家庭經濟能力高低、（4）家庭照顧人力多寡。失能對個人及家庭造成的壓力越高，越需要預先規劃失能扶助險。

評估個人預算部分，若是「高預算、低齡、偏好可領回」的保戶，可選保本型長扶心安A型。預算有限、年齡較大或是沒有遺族照顧需求的保戶，可以選擇消費型長扶心安B型。

此外，可以考慮及早投保。因為失能扶助險與其他醫療險一樣，年紀較大的時候，可能會因為一些體況或投保額度的關係，需要接受體檢，因此趁著年輕體況較佳時投保較為方便，保費水準也會較低。

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