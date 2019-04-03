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憂龐大遺產被子女亂花盡　選這一張終身壽險死後仍可以管好財產　

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▲▼財產信託流程圖。（圖／磊山保經提供）

▲財產信託流程圖。（圖／磊山保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

理財投資思維總是會想的比較長遠，還有如何擴大財務保障。保險圈近幾年讓保戶透過保險金分期領取的方式，讓身後遺產從1.4倍增長到27倍，並可以享有合法免課遺產稅，甚至還達到信託功能，無須繳交手續費。

以這一張多數人會透過銀行做「信託財產」的流程圖來看，與使用保險金分期的差異，就是多了信託手續費、信託監察人的管理。而選擇保險金分期給付則是完全依照保戶生前的指定，保險公司不會額外收取任何手續費，甚至還會給保管保險金的利息。

磊山保經去年成立「家族傳承辦公室」，協助保戶家庭成員開始了解財務管理及多元化配置的情況之下，可以透過保單商品的工具，做為遺產傳承的一項管理及給付工具。而擁有國際認證財務顧問師、磊山業務協理張愉珠，則經過總公司挑選而成為該辦公室成員之一。

▼磊山保經業務協理、國際認證財務顧問師張愉珠。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼磊山保經業務協理、國際認證財務顧問師張愉珠。（圖／記者李蕙璇攝）

張愉珠表示，通常保戶的身故死亡保險金的指定受益人，都是可以直接領取一整筆的保險金，而保險公司會針對特定幾張終身壽險保單，有開放保險金可以分成10年、20年等時間，每年分期給付保險金給保戶指定的受益人，也就是大家現在常提到的類似信託的概念。

譬如說，這類終身壽險的保險額度為3,000萬元，每年年繳保費約110萬元，繳交了20年的保費則約2,200萬元。若保戶在繳費期間身故死亡時，保險公司即依保單條款約定給付3,000萬元，但是在第一年繳了110萬元之後身故，保險公司也是給付3,000萬元，也就是相差約27倍。若是滿期後身故，則相差1.4倍。

張愉珠指出，會選擇這類保單設計的保戶多是考量繳費期間，可以獲得高額的保障，並且選擇10年或是20年分期給付給其指定的受益人，譬如說配偶、子女或是孫子女等，透過類似信託管理財務方式，協助家人使用該筆保險金。民眾可透過以下問題思考自身的需求及考量，評估是否適合選擇保險金分期給付類似信託的保單。

保戶可能的需求：

不想為錢煩惱、沒有時間管理財產、替子女籌措未來所需費用、保障財產的安全及隱密性、打算將財產移轉予後代、身故後金錢管理

為什麼要選擇分期保險商品：

隔離人生與家庭風險、考量資產保戶與移轉、活愈久是否有足夠生活開支、沒用完的錢如何規劃、養兒不一定防老、怎麼避免退休金被挪做他用、如何讓家庭財富安全移轉......

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