南韓用戶吐槽5G連網速度　電信商：過兩年就好了

▲ 南韓5G網路正式商用。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

5G 網路正式在南韓開通，但網路連接速度卻讓用戶大為失望，不僅連線不穩定，就連在首爾市區地鐵都時常連不到5G訊號，南韓網路供應商對此表示，「大概要再過兩年，才能達成日常生活使用的水準」。

根據南韓媒體SBS報導，雖目前南韓已開放5G商用，但因為服務才剛推出，所以能支援的手機目前只有三星Galaxy S10 5G；就連三大電信商（KT、SK、LG U+）的5G資費也都非常昂貴，對於一般民眾來說並不是很實用。

此外，SBS記者使用電信商LG U+的5G網路進行實測，與KT電信的4G LET網速相較其實差異不大，甚至有些時候網速會低於4G LET。而針對許多人抱怨的「在地鐵站內收不到5G訊號」，記者也實際走訪地鐵站，發現5G網路會被自動切換成4G LET，而且網速還比原本就使用4G LET的網速還要慢，直到回到地面才恢復5G訊號。

記者在地面上再度進行5G網速實測，結果竟發現LG U+的5G網速比在地鐵站下方測得的4G LET網速還慢，而且還不斷在LET與5G中轉跳。針對這種不穩定的連網狀況，韓國電信商表示，5G網絡因傳輸訊號的限制，存在傳輸範圍短、穿透性不佳的問題，相比4G LTE時期必須建設更密集的基地台，然而，5G商用初期就想達到密集的基地台覆蓋率並不太可能，體驗勢必大打折扣。

而針對用戶對於網速穩定的期待，韓國電信商則表示「大概還要再過兩年，才能達成日常生活使用的水準」，可見對於韓國、美國等率先商用5G網絡的運營商，搶先開放5G其實並不見得風光，僅是獲得「首個5G商用國家」的光環而已。

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