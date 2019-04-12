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執行署「硬」了！男積欠酒駕罰鍰9萬　整棟透天厝直接查封　準備法拍

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▲行政執行署台南分局，針對積欠9萬多元酒駕罰鍰經催繳未繳的徐姓男子，派員查封其名下3樓透天厝，將擇期拍賣展現執法決心。（圖／翻攝自google maps）

▲行政執行署台南分局，針對積欠9萬多元酒駕罰鍰經催繳未繳的徐姓男子，派員查封其名下3樓透天厝，將擇期拍賣展現執法決心。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區一名徐姓男子酒駕被罰9萬多元，行政執行署台南分署催繳仍未繳，台南分署為展現執法決心，派書記官至玉井查封徐男名下市價值2百多萬元的3樓透天厝，將擇期拍賣。

徐姓男子因滯欠酒駕罰鍰9萬多元外，地價稅3年未繳，房屋稅去年也未繳，共積欠12萬多元，行政執行署多次催繳未果下，11日派書記官前往查封徐男名下有一棟市價2百多萬元的3樓透天厝，展現執法決心。台南分署指出，查封之不動產，在鑑價拍賣前，如義務人繳清滯欠罰鍰等款項，可避免房子被拍賣。

酒駕、毒駕每每禍害無辜民眾家破人亡，「酒駕零容忍」是社會共識，現行「道路交通管理處罰條例」規定，汽車駕駛酒精濃度超標，可處1.5萬元至9萬元罰鍰。

為有效遏阻酒駕，朝野立委經協商後獲共識，修訂道安條例，在初犯前提下，汽、機車行政罰鍰應分流，機車駕駛酒駕初犯處1.5萬元至9萬元罰鍰、汽車駕駛酒駕初犯處3萬元至12萬元罰鍰；第2次酒駕，機車駕駛處9萬元罰鍰、汽車駕駛處12萬元罰鍰；第3次酒精濃度超標起，按第2次裁罰基準再加9萬元，之後依此類推。不過，若是再犯或累犯，則排除分流規定。

遏阻酒駕、毒駕事件持續發生，為法務部行政執行署今年的重點工作，行政執行署台南分署為，近來積極執行滯欠酒駕、毒駕罰鍰案件，強力查扣義務人存款、薪水外，對於名下有車輛、不動產的義務人，也進行查封、拍賣等措施。

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關鍵字：執行署,酒駕,罰鍰,查封,透天厝

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