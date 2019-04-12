強迫官兵下載代駕APP？國防部防酒駕：多元措施　離營宣教

▲軍方防酒駕。（圖／示意圖）

記者蔣婕妤／台北報導

國軍防制酒駕，不過卻傳出要求軍人下載代駕APP，疑似在未與業者合作狀況下，規定部隊中士官兵下載相關軟體，結果造成士兵不滿狂洗「負評」。對此，國防部解釋，軍方防制酒駕措施多元，代駕APP只是措施之一，「相關指控並不符完整實情」。

有代駕業者不滿，他們質疑，軍方疑似要求軍人下載自家APP軟體，結果卻引起基層以洗「一星」負評抗議，批評是官商勾結。國防部對此澄清，代駕只是勸導方法之一，與業者沒有合作，也沒有官商勾結問題。

國防部發言人陳中吉12日表示，「酒駕是全民公敵」，國軍防酒駕措施，最大目標是要保障官兵出入平安，以及用路人的生命安全，包含從日常法治教育、離營宣教加強防治概念，提供代駕APP資訊是多元措施之一，做法行之有年，各單位藉由各種血淋淋的案例要提高官兵防酒駕認知，官兵避免酒駕方式，相關指控並不符完整實情。

陸軍第十軍團指揮部12日表示，「酒駕零容忍」為政府政策，國軍基於愛護官兵、尊重生命的一貫立場，持恆要求防範酒駕教育；「酒後代駕」為國軍防制酒駕多元方法之一，本部出於善意提供相關資訊予官兵運用，未曾強制要求官兵下載代駕App。

第十軍團強調，酒駕為全民公敵，防制酒駕向為國軍要求重點，本部未來仍將貫徹防制作為，以維國軍戰力。