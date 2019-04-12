　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

全國同步擴大取締酒駕　安平警強力執法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲近來酒後駕車肇事頻傳，警政署頒訂執行全國同步取締酒後駕車勤務，台南市警四分局強力執法，呼籲民眾切勿酒駕。（圖／記者林悅翻攝）

▲近來酒後駕車肇事頻傳，警政署頒訂執行全國同步取締酒後駕車勤務，台南市警四分局強力執法，呼籲民眾切勿酒駕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來酒後駕車肇事頻傳，警政署為防制酒後駕車肇事案件，於近期頒訂執行全國同步取締酒後駕車勤務，冀以提高部署密度及擴大執行層面，以強化酒後駕車取締作為，降低交通事故發生，台南市警四分局強力執法，呼籲民眾切勿酒駕。

台南市警四分局表示，依道路交通管理處罰條例第35條規定，吐氣所含酒精濃度達0.15mg／L（或血液中酒精濃度達0.03%）以上者即不得駕車，酒後違規駕車處罰罰鍰為15000元以上90000元以下。刑法第185條之3修正條文，明定駕駛人吐氣所含酒精濃度達0.25mg／L（或血液中酒精濃度達0.05%）以上而駕車者，即構成公共危險罪嫌，將依法移送地檢署辦理。如駕駛人拒絕酒測，將受處新臺幣9萬元罰鍰，當場移置保管車輛，並吊銷駕駛執照，3年不得再考領及施以道路交通安全講習。

四分局長蔡進閲特別強調，飲酒之後絕不開車，是保護自己也對他人負責的一種成熟態度。蔡進閲呼籲駕駛人配合「酒後不開車，開車不喝酒」、「醉不上道」及 「指定駕駛」等觀念作法，珍惜生命，以維行車安全。

ET快訊
即／新北焚化廠維修人員遭風機捲入！肢體絞碎慘死　消防：變塊狀
嗆「三重老大吃屎」延燒6日！網狂爆掛「E奶妻護航」　連千毅喊
快訊／松山機場5航班受影響！白目無人機入侵跑道　是內湖飛來的

關鍵字：酒駕,安平警,執法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

涉收賄數百萬用親友帳戶洗錢　內政部資訊主任與廠商董座遭聲押

獨／家裡裝潢「電視上被看光光」　屋主怒告《幸福空間》劉伊心侵入住宅

上完健康教育才知被性侵！小2女「他叫我吃、叫我舔」　媽崩潰：為何不說

潭子妙音寺疑遭縱火40尊神像全毀　住持是小虎隊陳志朋爸爸

驚！車停家中慘遭飛箭射穿引擎蓋　打獵失準網諷：超扯暗殺行動

「廚房神器」戴頭上趴趴走！路人一看傻眼　網狂抓亮點：打開看有沒有飯

影／2男子公園遭追砍多刀見骨　超商前留血掌印求救...3嫌到案

執行署「硬」了！男積欠酒駕罰鍰9萬　整棟透天厝直接查封　準備法拍

獨／交通問題無法出席　僑民不捨落淚喊「韓國瑜加油～」

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

街頭隨機配對大尺度外拍小模　心電互動第一次見面就接吻❤

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

潛水員捕到母的野生大龍蝦！ 掀尾一看「秒放生」網讚：真英雄

執行署「硬」了！男積欠酒駕罰鍰9萬　整棟透天厝直接查封　準備法拍

獨／交通問題無法出席　僑民不捨落淚喊「韓國瑜加油～」

府城刑警大隊長布達交接典禮　林宏昇榮膺新職一展身手

柳營醫提供安寧照護過程VR體驗　協助簽署預立醫療決定

全國同步擴大取締酒駕　安平警強力執法

新北人口400萬即將達標　倒數第2次設籍抽獎送帛琉機票

八德區大同社區發展協會成果展　鄭文燦力挺趙正宇連任

祥儀舉辦「智造機器人生態圈創生平台招商」　參與熱絡

拒絕廢棄車輛占用街道汚染環境　台東1年拖吊近百輛

政府法拍才得知3歲早夭的叔叔還有土地繼承　除戶大傷腦筋

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

地方熱門新聞

白沙屯媽見張麗善「秒退好幾步」..

獨／空貨櫃竟成非法焚化爐　大寮..

成績造假　港明註冊組長涉教唆

羅東現「吃木怪獸」　1小時碎掉..

日本三井集團盼進軍竹市　林智堅..

3歲夭竟可土地繼承　除戶傷腦筋

屏東最後A開頭車牌　4/15招..

強力掃毒緝賭　 破獲職業大賭場..

2019大古山野百合花季蘆竹開..

蘆竹生命紀念園區　設立噪音管制..

涉貪警察帳戶被凍結　高分院「解..

白沙屯媽祖出巡！衝撞2電線桿降..

果農聰明種芭樂　產期調節重品質..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

更多熱門

相關新聞

強迫官兵下載代駕APP？國防部：不符完整實情

國軍防制酒駕，不過卻傳出要求軍人下載代駕APP，疑似在未與業者合作狀況下，規定部隊中士官兵下載相關軟體，結果造成士兵不滿狂洗「負評」。對此，國防部解釋，軍方防制酒駕措施多元，代駕APP只是措施之一，「相關指控並不符完整實情」。

吳宇軒／騎機車守規則平安歸

休假警酒駕拒測　被記大過調職

即／吾爾開希酒駕被逮　6萬換緩起訴

高市警三度酒駕　住處自殺亡

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

劉喬安美臉毀容：我鼻子裡是空的！哽咽淚懺悔

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面