全國同步擴大取締酒駕　安平警強力執法

▲近來酒後駕車肇事頻傳，警政署頒訂執行全國同步取締酒後駕車勤務，台南市警四分局強力執法，呼籲民眾切勿酒駕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來酒後駕車肇事頻傳，警政署為防制酒後駕車肇事案件，於近期頒訂執行全國同步取締酒後駕車勤務，冀以提高部署密度及擴大執行層面，以強化酒後駕車取締作為，降低交通事故發生，台南市警四分局強力執法，呼籲民眾切勿酒駕。

台南市警四分局表示，依道路交通管理處罰條例第35條規定，吐氣所含酒精濃度達0.15mg／L（或血液中酒精濃度達0.03%）以上者即不得駕車，酒後違規駕車處罰罰鍰為15000元以上90000元以下。刑法第185條之3修正條文，明定駕駛人吐氣所含酒精濃度達0.25mg／L（或血液中酒精濃度達0.05%）以上而駕車者，即構成公共危險罪嫌，將依法移送地檢署辦理。如駕駛人拒絕酒測，將受處新臺幣9萬元罰鍰，當場移置保管車輛，並吊銷駕駛執照，3年不得再考領及施以道路交通安全講習。

四分局長蔡進閲特別強調，飲酒之後絕不開車，是保護自己也對他人負責的一種成熟態度。蔡進閲呼籲駕駛人配合「酒後不開車，開車不喝酒」、「醉不上道」及 「指定駕駛」等觀念作法，珍惜生命，以維行車安全。