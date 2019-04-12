▲ 新北人口400萬即將達標，倒數第2次設籍抽獎送帛琉機票。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

僅差不到千人！截至4月2日止，新北市設籍人口已達到399萬9136人，僅差864人，即將突破400萬人口大關。民政局副局長楊薏霖12日主持倒數第2波滿千抽獎，抽出頭獎帛琉雙人來回機票及iPad等233個獎項。

民政局表示，新北市地廣人多，轄區包含台灣本島最北端的石門富貴角，和最東端的貢寮三貂角等地區，不僅有高度都市化的地方，也有自然鄉間風貌，地域樣貌相當多元。加上都市經濟發展條件，福利政策完善，匯集來自各地的移民，是讓市民感到最光榮的「宜居城市」。

民政局副局長楊薏霖指出，統計前12波抽獎活動的頭獎得主，平均年齡約29歲，包括9位男性與3位女性；其中2位是剛出生的小嬰兒，為父母帶來幸運好彩頭，分別獲得東京及北海道雙人來回機票。

民政局表示，自設籍活動開辦以來，全市包括林口、淡水、板橋、汐止、五股、新莊及三峽等7個行政區，人口成長逾千人。其中林口成長4.76%最多，淡水2.76%居次，五股、汐止、三峽緊追在後。

本次第13波抽獎倒數第2次抽獎活動，頭獎為市價4萬8千元帛琉雙人來回機票，還有iPad、電冰箱及負離子空氣清淨機等233個獎項。在新北市達到400萬人口後，將舉辦最後一波抽獎，送出最大獎457萬元的淡水「海洋都心3：中央花園」套房，還有70萬元的納智捷U5休旅車、8萬6000元的雪梨雙人來回機票、7萬3800元的Gogoro電動機車、iPhone X及55吋液晶電視等好禮。

民政局指出，第13波抽獎頭獎帛琉雙人來回機票得主為41歲鄭小姐，2018年3月7日從台北市士林區遷入中和。當事人撥打電話未接。查當事人很幸運，剛好是從本活動開辦首日2018年3月7日遷入，幸運獲本波頭獎。

民政局提醒，新北市達標400萬人進入倒數計時，第3,999,999位、第400萬位及第4,000,001位設籍市民，還能獲得特製黃金大禮，歡迎市民朋友把握最後機會，踴躍設籍新北市。

最後，活動開始前已經設籍的民眾也別失望，可以參加「新北市400萬人口達標全體市民總抽獎」，有機會抽中49吋液晶電視、電冰箱及禮券等獎項。還能上網：https://hrg.ntpc.gov.tw參加。

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