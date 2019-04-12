影／10大傑出經理人涉捲款6億逃13年　躲宮廟搞「心靈雞湯」月領2萬5

記者邱中岳／台北報導

生產衛星定位儀的九葉科技高層葉永和，因涉嫌掏空公司挨告詐欺，葉又向銀行借貸8千萬無力償還，轉向地下錢莊借貸，最後喘不過氣躲到石碇一間宮廟當講師，一躲就是13年，12日警方循線逮人，葉到案後喊冤「我怕出庭被押走。」

64歲的葉永和曾獲頒全國10大傑出企業經理人，原本從事生產衛星定位儀，因向銀行借款8千萬，周轉不靈改向地下錢莊借貸，還不出錢才落跑，事後遭投資金主怒告詐欺，因錢莊遭逼債所以不敢出庭，才在2006年遭到新北地院發布通緝。

▲久葉科技公司高層葉永和挨告詐欺，未到案遭通緝竟是憂被地下錢莊押走。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方12日下午3時許接獲線報，指出葉永和常常出沒在石碇1處天公廟，並長期在廟內當駐場講師，專門當起心靈導師開導民眾，每個月賺取2萬5千元左右的講師費，正巧12日當天在辦法會，警方順利逮人移送新北地院歸案。

警方表示，葉男因偽造有價證券遭通緝，平時與住在北投的妻子、兒子分居，都住在石碇這處宮廟內，而葉得知警方上門，也向助理簡單說明後，便由警方陪同返回接受偵訊。

據悉，葉男遭指控在2005年藉口投資衛星定位系統，四處募集6億資金，其中1名女子還涉嫌幫她募集2億多資金，事後卻發現人去樓空怒告葉永和詐欺，而葉到案後則辯稱「全係因周轉不靈，又向地下錢莊借款」，還不出錢怕被押走才跑路。

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