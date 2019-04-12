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拒絕廢棄車輛占用街道汚染環境　台東1年拖吊近百輛

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▲▼廢棄車輛不依規定回收除了影響市容、占據停車位外，甚至漏油等對環境造成污染。（圖／台東縣政府提供，下同一）

▲▼廢棄車輛不依規定回收除了影響市容、占據停車位外，甚至漏油等對環境造成污染。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼廢棄車輛不依規定回收除了影響市容、占據停車位外，甚至漏油等對環境造成污染。（圖／台東縣政府提供，下同一）

記者王兆麟／台東報導

老舊之廢棄汽（機）車輛，常被遺棄在道路旁或空地裡，除了影響市容、占據停車位外，甚至漏油等對環境造成污染，2018年台東有近百件廢棄車輛檢舉案遭拖吊。台東縣環保局呼籲，民眾有廢棄車需報廢，應聯絡合格回收業者依規定回收並歡迎踴躍通報。

環保局表示，針對無牌且輪胎爆胎或外觀破損等無法行駛之廢棄汽（機）車輛，稽查人員會於車輛上張貼公告7日，公告期限過後若無人處理，環保局將排定時間進行拖吊。

▲▼廢棄車輛不依規定回收除了影響市容、占據停車位外，甚至漏油等對環境造成污染。（圖／台東縣政府提供，下同一）

環保局稽查人員針對無牌或無法行駛之廢棄汽（機）車輛，會於車輛上張貼公告7日，若無人處理環保局將排定時間進行拖吊。

台東目前有四間合格回收業者，分別位於關山豐源舊貨商専門回收機車、池上源坤企業有限公司、台東市敏輝五金企業社及知本堃富企業有限公司，民眾亦可通報廢棄車輛，拒絕廢棄車占用生活空間，共同維護環境整潔。

若民眾發現路旁有疑似無法行駛廢棄汽（機）車輛停放時，可使用以下多種管道提出陳情：手機APP「公害報報」、公害陳情網頁（https://ww3.epa.gov.tw/Public）及環保局陳情專線0800-066-666或089-221999，環保局將派員前往稽查了解。

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