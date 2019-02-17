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長期卡位！汽車雨刷旁「直挺挺長一株」　2.3萬網看傻：以後可造福社區

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▲▼ 樓下佔位車子上開花了... 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲ 樓下佔位車子上開花了... 。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

台灣路邊汽車格不敷使用，加上時常可見到一些停放已久、被遺忘的廢棄車佔位，實在是相當惱人。一位網友日前就上網抱怨樓下一輛佔位好久的汽車，停到都「長出花了」，和先前「安全帽長龍葵」有異曲同工之妙，網友們也開玩笑表示，乾脆順勢多倒些種子下去，造福社區風景。

「到底是停多久了？還停到開花了！」一位網友日前在臉書「爆料公社」中貼出一張照片，他表示自家住處樓下有一輛汽車停了許久都沒開走，讓他都沒有位子停車，僅剩下窄窄的機車位子。而車子上的「一株花」更可以證明他的說辭，只見擋風玻璃下方、雨刷旁除了堆滿了枯葉、灰塵，竟還長出一株直挺挺的植物，且開了2朵粉色的小花。經網友用植物軟體辨識，發現其實是「日日春」（長春花），估計已經停在那裡一陣子了，才有可能成功開花。

▲▼ 樓下佔位車子上開花了... 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲再多倒點其他植物的種子美化好了... 。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出，至今已吸引2.3萬人按讚。許多網友看傻表示「等他長成樹把車子抬起來就有位置了」、「多倒些種子下去，以後不出門可以在家看花海」、「裡面堆些培養土，種個高麗菜好了」、「它還會結果～再等等...」、「種一些果樹蔬菜什麼的，造福社區」、「跟上次那個安全帽長草的應該是同一家人」、「生命會自己找到出路」。

其他人則是認真回應「擋路問題」，「可以請警察連絡車主。說不定是失竊車或贓車」、「 我通常都直接通知分局拖吊了...妨礙路權吧」、「記得可以跟環保局檢舉」、「可以舉報，經公告後一個星期還是10天會被拖走」。

根據《占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法》第2條規定，「占用道路廢棄車輛由警察機關、環境保護機關派員現場勘查認定後，張貼通知於車體明顯處，經張貼日起七日仍無人清理者，由環境保護機關先行移置至指定場所存放。」隨後查明所有人後未經認領、或是無法查明車輛所有人，將依廢棄物清除。

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▼日前有網友發現路邊安全帽「長出龍葵」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲機車丟路邊爆青苔！安全帽倒掛「花兒都開了」惹笑噴　內行一看：是龍葵。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：開花,廢棄車輛,爆料公社,汽車,佔位,日日春

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