首次拖吊電動機車損壞電子油門得賠　警：花錢買經驗

▲屏東縣警局交通隊拖吊小組執行拖吊違停機車，拖吊電動機車，造成電子油門損壞，賠償數千元。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局交通隊拖吊小組拖吊違規停放機車，依以往標準作業程序操作，未料，該機車屬於電動機車，造成油門損壞，必須負擔賠償。隊長魏坤男4日表示，未來拖吊類似違停機車，必須採取油壓升降方式處理，避免類似情事發生。

屏東縣警局交通隊日前執行屏東市區機車違規取締勤務，依先前標準作業程序拖吊違規機車，不料其中一輛機車屬於電動機車，造成電子油門損壞，必須負責賠償。

▲▼警方執行機車違停勤務與電子油門必須整支換新。

警方人員說，警方以往執行機車違停拖吊勤務時，都依循標準備作業程序，先以吊繩綁好車頭兩端把手及後扶手後吊掛上車，載回保管場。但日前勤務，將該電動機車載回保管場後，車主前來領車時卻無法啟動機車，經原廠技師檢查後，發現是節流管本體（類似機車的油門握把）損壞，須整支更換，要價數千元，車主向警方求償，由於這是警方第一次拖吊電動機車，不知電動機車有如此構造，只能賠償。

電動機車業者表示，一般汽油機車握把主要功能是控制油門線，電動機車握把類似電子感應器，是控制動力的重要開關，如須移置機車時，業者習慣採用升降板，絕不會以拖吊方式移車，因不當施加的外力易造成電動機車受損。

交通隊長魏坤男說，未來針對環保型汽、機車數量的增加，將針對不同廠牌的電動車輛結構進行研究，以利日後執行違停拖吊任務時；而針對違停的電動機車將採用油壓升降方式進行拖吊，未來該隊將添購這種拖吊車，避免再發生類似事件。