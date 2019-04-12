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涉貪警務員帳戶被凍結　上訴高分院「清楚交代」後解凍

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▲▼ 高雄高分院 。（圖／翻攝Google街景）

▲高雄高分院認為，陳姓前警務員已交代清楚郵局700萬的來源，已無再凍結的必要。（圖／翻攝Google街景）

記者洪正達／高雄報導

前鳳山分局督察室警務員陳志興，涉嫌在2013年向電玩業者收賄達200萬元，法院在一、二審均依涉貪汙罪重判他21年，此外，地檢署也追加起訴陳的郵局帳戶中有700多萬元涉及公務員財產來路不明罪，一、二審中均已交代來源，高雄高分院審理後，裁示檢方撤銷帳戶凍結令。

陳志興在任職鳳山分局期間，多次向轄區的電玩業者收取「規費」，且三大節日需另外計算，並由洪姓友人及檳榔攤業者擔任「豬油仔」，前前後後總共已收取賄款約200多萬元，陳也因此在一、二審中依貪污罪被重判21年。

但高雄地檢署卻另外追訴陳志興郵局帳戶中的700多萬元涉嫌財產來路不明罪，但陳面對法官審理時，清楚交代700萬為跟會存的100萬元，且傳喚前立委助理及現任彰化縣議員作證時，均表示多年來均透過陳志興向其父借錢，近年來已償還近300萬元，其餘還有陳的女友在民間投資收到的分紅，一、二審中被指控涉公務員財產來路不明罪的部分，均已被判無罪。

陳志興在財產來不明罪獲判無罪後，也向高雄高分院聲請請將帳戶解凍，合議庭審理後認為既然財產來不明罪部分已無罪，檢方也沒有凍結該帳戶的必要，因此判決檢方撤銷，但檢方不服的話仍可抗告。

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關鍵字：高分院,警務員收賄,帳戶凍結,帳戶解凍

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