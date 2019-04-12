悲！4歲女童用電線綑綁自己　示範如何被同學集體霸凌又性侵

▲女童用手機充電線捆綁自己，示範被虐待的過程。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名母親指控，就讀幼稚園中班的女兒被同學壓住四肢，再用繩子綁住鼻子跟脖子，接著拿老師用的棍子狠戳下體，性侵時間長達4個月！園方稱只是小孩子間的互動。本月12日，女童的父親及阿嬤再開記者會，痛批園方說謊不負責，並公布女童示範如何遭受虐待的影片。

園方解釋，這只是小孩子間的互動，已提供相關資料供警方及教育局參酌，如有任何損及幼兒園的名譽，將保留法律追訴權，並提出名譽損失求償。並強調，不要因爲你個人的言語攻擊，抹煞團隊長久建立的口碑與努力！

家屬說，如果幼兒園要提告，他們也沒辦法，誰會閒閒沒事去槓上幼兒園，只是要一個真相！接著出示影片解釋，女童用手機充電線綁著自己的腳，示範如何被同學欺負，影片中，女童說出同學的名字，並指出誰抓著她的手或腳，父親詢問，同學是否綁完還拿老師的棍子戳妳，女童點頭說，「是」，阿嬤再問，「老師有沒有看到妳被綁」，女童說，「有」，阿嬤氣炸說，「妳看！這麼嚴重（老師）還不講」

▲女童疑似遭到性侵，母親在臉書貼文痛批，園方出示監視器澄清。（圖／記者陳雕文翻攝）

阿嬤提到，有請心理醫師、社工幫忙問出，孫女四肢被4名同學壓著還綁住，並且拿棍子性侵！地點有時在教室、有時在廁所，從早上就開始被戳，但老師見死不救。

園方在11日表示，女童的阿嬤打電話來找負責人興師問罪，並說認識誰認識誰，說勢力很大，如果不給個交代就要開記者會；阿嬤火大表示，是他們打電話去，被園方威脅，說園方認識很多有力人士，「現在居然反過來說我們！」

家屬出示驗傷單及診斷證明，聲稱女童現在做每件事情都會猶豫、焦慮、害怕，身心受創！但驗傷單內容卻顯示各部位皆「無明顯外傷」，家屬稱女童的陰部被棍子狠戳，驗傷單內容亦顯示，有0.2*0.2公分的微紅、無腫，無明顯外傷。究竟真相為何，仍待相關單位釐清。

▼女童的父親、阿嬤於本月12日開記者會控訴幼兒園放任孩童被虐待。（圖／記者陳雕文攝）