日本AV情節　女教師承認為14歲學生口交：我是被逼的！

▲尼爾森說，跟學生發生性關係，她是「被逼的」。(圖／翻攝自擁特）

國際中心／綜合報導

31歲女教師尼爾森(Justine Karen Nelson)承認為一名14歲男生口交，周三(9日)在美國加州弗雷斯諾市(Fresno)市法院被陪審團判定有罪。她將面臨最高3年徒刑的刑期，同時被要求登記為性犯罪者。此外，她跟另一名13歲男孩發生猥褻行為的控罪則罪名不成立。

2016年，尼爾森對一名當時只有14歲的男學生口交。後來，學生把她的裸照PO到網路，整起事件因此 曝光。

尼爾森在法庭上說，她跟這名學生的友誼，始於兩人在坦納亞中學(Tenaya Middle School)的課堂上談論籃球，後來發展到直接在Instagram上談心、以及偷偷發簡訊。

她辯稱，當時跟這名14歲學生的友誼是純潔的，但後來卻演變成了威脅和性勒索，她之所以做出這樣的性行為，是因為擔心失去對年幼孩子的監護權，因為她的婚姻當時岌岌可危。

尼爾森說，她跟這名男學生的關係越來越親近。這名學生有一次走進她的房間，親吻了她，然後跑了出去。她說她很難過，但男孩後來道歉，她原諒了他。

之後這名學生變得越來越大膽，有一次走進她的教室，關上門，要求做愛或是為他交。尼爾森說，她拒絕了，但她已心生恐懼，擔心對方會說出兩之間的私密關係，導致她失去對年幼孩子的監護權。

她接著說，有一天，這名學生跑進來，拉下褲子，壓著她的頭，對著他暴露在外的生殖器。尼爾森在證人席上抽泣著說：「我當時只是想讓事情儘快結束。我生病了，也很累。我不想失去我的孩子。」

但這名現年16歲的學生在法庭上對此事卻有不同的說法。他說是尼爾森主動跟她發生關係，並多次邀請他進入她的教室。相關報導及更多照片請看這裡