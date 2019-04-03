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倫敦地鐵站設故事販賣機　免費提供1至5分鐘閱讀樂趣

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▲Short Edition的「故事販賣機」，提供旅人1分鐘、3分鐘或5分鐘的閱讀樂趣。（圖／Short Edition提供）

Short Edition的「故事販賣機」，提供旅人1分鐘、3分鐘或5分鐘的閱讀樂趣。（圖／Short Edition提供）

國際中心／綜合報導

英國倫敦金絲雀碼頭(Canary Wharf)地鐵站周四(4日)起將為乘客提供一項新服務：三台故事販賣機已安裝在站內，人們可以按照他們時間的多寡，提取長1分鐘、3分鐘或5分鐘的故事，而且是免錢的！

這些「故事販賣機」原產於法國Short Edition公司。法國、香港和美國已提供相關服務。販賣機因應讀者口味需求，提供科幻、懸疑、愛情、兒童故事等內容。

「故事販賣機」裡提擔供的故事。來自包括吳爾芙(Virginia Woolf)、卡洛爾(Lewis Carroll)和狄更斯(Charles Dickens)等英國文壇巨匠、以及當代暢銷小說家霍洛維茲(Anthony Horowitz)等人的著作。Short Edition公司更特別邀請霍洛維茲為販賣機撰寫偵探小說。但後者認為在極簡的形式下寫故事是一項挑戰。

「故事販賣機」其實不算是新點子。早在1937年，倫敦著名的書店街查林十字路(Charing Cross Road)即已利用販賣機出售書籍。由於現代人搭乘地鐵時都愛玩手機，瀏覽社交媒體，因此這台「故事販賣機」正好為匆忙的乘客提供短時間的閱讀樂趣。

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關鍵字：Short Edition,故事販賣機,金絲雀碼頭,Canary Wharf

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