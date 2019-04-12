緊貼熟睡學生妹！鴨舌帽怪男「公車晃動」磨蹭　手擺褲襠甩動

地方中心／台南報導

台南一名戴著鴨舌帽的怪男12日上午7點多搭乘往安平的公車，沒想到車上有空座位不坐，硬是站在熟睡女學生旁邊，做出下體磨蹭等猥褻行為，整段過程都被後方乘客拍下。網友看完影片後紛紛表示，「太噁心了，這樣也爽。」

▲公車怪男緊黏女學生。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



影片中可以看見，怪男站在女學生的左後方，非常貼近，但明明後面就有許多空位，更誇張的是他似乎是利用公車搖擺晃動來進行磨蹭，手還疑似擺在褲襠附近甩動，看起來相當猥瑣。

原PO在「爆料公社」氣憤寫道，「他在公車上用下體貼在熟睡的學生妹身旁，結果學姊一睡醒馬上退開，之後等學生妹下車，他就坐在學校外面等下一班公車，擺明是從台南火車站看到很多學生妹，再搭上公車，趁車上極少人對熟睡女子做出猥褻行為。」

▲疑似利用車子晃動去磨蹭。



許多網友看完影片紛紛表示「搞不懂，公車之狼沒事當什麼變態」、「其實還有空位，且走道根本沒人，硬是要貼那麼近，說沒企圖很難讓人信服」、「我會一腳飛過去踹死他」。

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