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話機費每月198元白繳30年全不知　網：苗栗老又窮，還更瞎！

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▲就是這一筆198元的「特種電話費」，苗栗縣政府白繳了近30年，卻渾然不知。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲就是這一筆198元的「特種電話機」費用，苗栗縣政府白繳了近30年，卻渾然不知。（圖／記者黃孟珍翻攝）

扯爆了！苗栗縣政府一向給人又老、又窮的形容詞，如今又多一個「又瞎」的稱呼。全因一款早已消失近30年的「特種話機」，而縣府卻無感的繳了近8萬元的費用，幸好被1名細心的謝姓員工發現帳單內容不符，才揭露這筆沒有話機的月租費，民眾的知這消息，紛紛覺得公務部門，螺絲可鬆了！

網球場員工謝小姐表示，之前中華電信告知網球場有電話費用還未繳，以為是詐騙集團的伎倆，就請主計把帳單再拿出來核對一次，發現裡頭怎會有2筆月租費，就詢問中華電信，才知有筆令人莫名其妙的「特種話機費」；謝小姐進而追問中華電信，得知這特種電話從1982年就開始承租了，到了1991年還有人看到過，而到現在根本沒有人再看過這款特種電話，要還也還不了，卻還是白白繳了這麼多錢。

▲謝小姐不好意思的表示，自己也是無意間發現的，也認為中華電信硬收這筆費用也非常不合理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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▲謝小姐不好意思的表示，自己也是無意間發現的，也認為中華電信硬收這筆費用非常不合理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而中華電信也在稍早作出了回應如下：中華電信曾於1988年10月至1991年約3年期間，主動通知使用撥盤式話機(如674AE型號)之市內電話客戶，可免費換裝按鈕話機，同時間起不再供裝撥盤式話機；客戶如因故未換裝按鈕話機，其撥盤式話機迄今仍可使用。由於674AE型號之撥盤式話機另有投幣功能，若客戶因有使用需求而未申請退租時，本公司基於服務客戶的立場，亦會持續依照合約提供此服務，以滿足客戶需求。

民眾得知這個消息，紛紛覺得縣府也要負很大的責任，都認為花的是公家的錢，才會不痛不癢，如果是自己家的，怎麼可能放任中華電信要收就收，應該要求中華電信退費。許多議員也要求縣府應該上緊發條，年代久遠的文件要交接清楚，不能讓這樣的事一再發生，也會在即將開議的議會中，好好的質詢清楚。

▲之前使用的特種話機早已停用，目前網球場已更改為按鍵式話機了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲之前使用的特種話機早已停用，目前網球場已更改為按鍵式話機了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

謝小姐也說，雖然這月租費198元並不是太多，但這是不合理的收費，中華電信還要求客戶自己把電話找出來歸還，實在是強人所難。也希望能和中華電信好好協商，看看是否能要求退費事宜，讓這烏龍事件早日落幕。

ET快訊
外遇酒店妹產女！給近億安家費10年後還被勒索　電信強人怒了

關鍵字：苗縣立網球場,中華電信,特殊話機

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