「100元的故事，100萬的感佩」　男掉紙鈔女櫃員加班5小時找到他

▲中華電信專員加班調閱監視器找回100元失主。（圖／記者傅誠翻攝）

地方中心／雲林報導

雲林縣林中國小校長林志郎28日上午接獲一通來自中華電信斗六服務中心專員楊琇婷的電話，指他臨櫃時掉了100元在櫃台旁，並通知他領回。當下他以為對方是詐騙集團，但對方表示為了找到失主，他們加班調閱監視器畫面，花了近5小時才找到他，讓他感動的說，這是「100萬的感佩」。

▲林志郎的100元掉落在櫃台旁。（圖／記者傅誠翻攝）

林志郎28日在臉書發文表示，27日他到中華電信辦理手機資料，順便繳費，然而，28日上午就接到來電，稱他掉了100元在店裡。當下他心想「100元?這詐騙也太搞笑了！」但對方接著表示，他們調閱了近5小時的保全錄影帶，才確認是從他褲子口袋中掉出。

▲楊琇婷加班調閱監視器卻是林志郎就是那名遺失100元的失主。（圖／記者傅誠翻攝）

掛斷電話後，林志郎抱著半信半疑的心情前往中華電信，專員楊琇婷一見到他便親切的說「先生，您來了！這是您的100元」，讓他大為感動，並在臉書發文寫道「謝謝中華電信！你們讓台灣人對台灣路不拾遺的精神感到有信心！！」

▲林志郎PO文感謝楊琇婷的路不拾遺。（圖／記者傅誠翻攝）

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