中華電信用戶有福了　班機延誤選明台產險可速賠免任何文件

▲明台產險總部。（圖／記者李毓康攝）

記者李蕙璇／台北報導

班機延誤險免證明的快速理賠又更進化。目前產險界已有8家公司運用區塊鏈或是電信科技等智能，讓保戶遇到班機延誤達到理賠標準的時間，即可線上完成理賠申請手續，其中的明台產險今天則宣布針對中華電信用戶可以更迅速的免提供任何證明文件，其保險金即可自動入帳。

明台產險為純日資公司，其營運創新本部部長飯島健司表示，許多民眾遇到班機延誤超過數小時，即使達到符合可申請理賠保險金的條件，因為須自行到網路平台提出理賠相關文件而感麻煩放棄。也因此讓明台決定運用創新科技進一步簡化保戶申請手續與時間。

明台產物今天宣布領先業界首創「手機全球定位」創新服務：保戶開啟中華電信國際漫遊功能時，漫遊功能將自動偵測保戶手機定位並與航班資訊進行比對，當航班延誤達到理賠時數後，將自動收到理賠簡訊，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明以確認搭乘該航班。

也就是說，如果保戶本身是使用中華電信門號者，向明台產險投保旅行平安保險+旅遊不便險後，只要提供航班資訊、銀行帳戶以及中華電信手機號碼，並勾選「同意使用定位功能」後，當其所登錄的航班延誤達3小時以上，且到達目的地後開啟國際漫遊功能，保戶則不需回傳任何班機延誤證明或登機證明，只要由漫遊功能偵測到保戶已抵達投保時登錄的地點，理賠金將會自動匯入指定的帳戶。