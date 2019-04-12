每月收6萬包庇德州撲克賭場　金吾獎警察收賄判刑定讞

▲金吾獎員警收賄，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市大安分局安和路派出所長吳鈞軒，透過曾拿下警界最高榮譽「金吾獎」的巡佐許德道，向德州撲克賭場業者按月收賄6萬元。一審將吳男判處無罪、許男重判12年，二審、更一審均認定吳男有罪，另外更二審更將吳男、許男各判刑8年、7年6月。案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

本案因台北市中山、大同、南港等分局，出現多名官警集體收賄包庇德州撲克賭場，當時新北地檢署查出，竹聯幫大哥涂振威、松聯幫大哥周長華等人，自2008年起在台北市中山、大安與南港分局轄區開德州撲克賭場，為逃避取締，涂、周等人與轄區官警接觸，並以現金、洋酒、招待飲宴等方式行賄。案件爆發後，震撼警界。檢方2010年對9名官警提起公訴。

其中大安分局涉案部分，當時因業者周長華、孫秉鋒等人，透過曾拿下警界最高榮譽「金吾獎」的巡佐許德道，向當時安和路派出所所長吳鈞軒行賄。業者從2009年3月起，每月交付6萬元給許德道，許則扣下自己應得的1萬元後，餘下5萬元交給吳鈞軒。案經新北地檢署指揮調查局長期跟監蒐證後，發動偵查作為，將吳鈞軒、許德道與2名業者逮捕，提起公訴。

一審法院審理後，認為本案乃許男收賄，查無證據證明吳男參與收賄，因此一審將許男重判12年，吳男則獲判無罪。案件上訴後，二審、更一審均改認定吳男共同收賄，吳男更一審就被改重判10年半。

全案到了更二審，高院合議庭仍認定吳、許共同收賄，考量本案繫屬超過8年，因此依《刑事妥速審判法》減刑，將吳男判刑8年、許男判刑7年6月，均褫奪公權4年；另外業者分別判刑7月、6月，褫奪公權1年。案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

