半夜敲票亭門！60歲姨求「勸我兒開慢點」後消失　她一聽心碎：我盡力了

▲國道多年前是以人工方式收費。（示意圖／Chi-Hung Lin,CC BY 3.0,wikimedia）

網搜小組／綜合報導

台灣多年前國道收費是採用收費站，並以人工方式進行收費。一名前收費員在臉書《爆系故事館》貼文，說她以前在國道收費站服務10幾年，記得有一年大夜班特別冷，空曠的國道上氣溫僅4度，「我們唯一避寒風的地方只有票亭，為了不讓身體抖到緊繃，我們常在沒車的時候關上票亭門取暖」。

「那天在南下找零車道值勤」，回憶那一天，她說自己躲在票亭聽音樂、拿出數獨消磨時間，這時票亭門突然「匡匡」地響個不停，「一開始我以為是強風引起的，沒想到是一位年約60歲的婦人站在票亭邊敲門」。她本來以為是用路人走錯車道、特地走回來買回數票，便開票亭門抽一本票給對方。

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原PO當時提醒婦人「記得買完回數票，要補一張回去給原來的票亭喔！」對方聽到後則趕緊否認「不是的小姐，我不買回數票，是有件事想請妳幫忙」。她聽到後，便心想用路人尋求協助也是收費員的份內工作，便微笑回應「阿姨請說」。

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▲小型車繳費證明單正面。（示意圖／Solomon203,CC BY 3.0,wikimedia）

婦人一聽，先是強調「這件事很重要，請一定要幫忙」，並說等等會有一部寶藍色跑車開經她的車道，「麻煩妳告訴那位車主，半夜開高速公路時，別像開賽車一樣亂飆，他還年輕，我不想讓他這麼早見到我」。

原PO歪了歪頭，有點摸不著頭緒，這時婦人再次開口「喔！我忘了說，他臉上有塊明顯的紅色胎記」。隨後阿姨退了幾步，人就站在車道上，收費員見狀便喊「不要站那裡，危險」，一邊伸手想拉住阿姨。沒想到原PO不僅只拉到空氣，還看著對方身形慢慢變透、變淡，阿姨則是在消失前說了句「他是我兒子」。

原PO看著空蕩蕩的車道和自己的手，思緒一時反應不過來，這時一輛寶藍色跑車發出刺耳的急煞聲、準備停在票亭前，一位年輕人從車內置物盒裡拿出一張票，緩緩駛過來開窗繳票，「我發現他臉上有塊明顯的紅色胎記」。

▲婦人希望原PO能幫忙提醒兒子開慢點。（示意圖／Pixabay）

收費員這時想起婦人交待的話，在收取回數票時，提醒了一句「先生，要開慢一點，小心駕駛才安全」。對方卻嘴一撇、冷哼「關妳啥事！」本來男子要遞出回數票，聽到原PO的話後，竟然揉爛票並丟在地上後便揚長而去。

「我看著他刻意改裝成藍色的車尾燈像流星般咻到公路盡頭，我無奈得走到車道後面，撿那張揉成球滾呀滾的票」，原PO只能看著這幕嘆氣。沒想到過沒多久，她就聽到路況通知，說南下距離收費站約3公里處，有輛寶藍色跑車發生嚴重車禍、車體散落一地，警方正過去處理。

「後來一輛巡邏車停在我票亭後方，幾位警察下車準備站在票亭旁實施臨檢」，她便問其中一位警察，剛才的車禍是怎麼回事，警方則是回她「那個喔！屁孩飆車而已，OHCA（到院前已離世）」。原PO忍不住心想，警察看多了、說得雲淡風輕，「我心情卻down得比這晚的寒流還難受」，也只能在心裡默默地道歉「阿姨，我盡力了……」。

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