一開嗓讓觀眾「秒入山林」　桑布伊登台國家戲劇院演唱



▲一開嗓讓觀眾「秒入山林」，桑布伊將登台國家戲劇院演唱。（圖／李佳曄攝／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

「聽他唱歌，會硬生生被拉進山林裡！」來自台東卑南族的桑布伊，曾兩度獲得金曲最佳原住民歌手獎，至今堅持以母語來演唱和創作，有人形容他一開嗓，聽眾彷彿「一秒進入山林」，還有人說他的聲音裡住著一個老靈魂，他謙虛笑著回應，「那是祖先跟我借喉嚨啦！」近日桑布伊也將首度站上國家戲劇院舞台，在4月12日至14日連續展開3場個人演唱會。



▲桑布伊謙虛說「那是祖先跟我借喉嚨啦！」（圖／李佳曄攝／兩廳院提供）



桑布伊曾獲多項金曲獎，也在美國全球音樂獎Global Music Awards拿下金獎等多項殊榮，帶著台灣獨特的原生文化踏遍世界各地舞台，不過他不把自己定位為明星，至今堅持演唱與創作母語歌，走出一條非主流的道路。

請繼續往下閱讀...

首度登上國家戲劇院舞台辦個人演唱會，其實他和兩廳院在1992年就有淵源，當年兩廳院舉辦台灣原住民樂舞系列-卑南篇的演出節目，年僅15歲的桑布伊與部落長老一同參與當時的演出，而正是那場演出，讓他決定返鄉，復興卑南知本文化、找回文化的根基，他曾擔任部落當青年會所的會長近3年，幫助整合部落青年組織。

時隔27年，桑布伊帶著累積與成長重回國家戲劇院演出，除了是文化意義上的傳承與回歸，更是他音樂成就上的里程碑。此次演唱會現場，他特別找回當年曾參與演出的部落族人們，再次站上舞台，也邀請新一代的部落青年來共襄盛舉，讓演唱會宛如三代同堂般熱鬧溫馨。而他在演藝圈的眾多好友，也將擔任神秘嘉賓出席這次演唱會。



▲他的嗓音被聽眾稱讚「彷彿一秒進入山林」。（圖／張震洲攝／兩廳院提供）

演唱會以「樹」為主要概念，從「根」、「幹」、「葉」三段不同主題，傳達出原始生命，從出生到成長的蛻變過程。透過他的聲音與現場魅力，讓聽眾有機會體驗「一秒進入山林」原野古老時空旅程的感動！

《桑布伊演唱會》

演出時間：

4/12 (Fri.) 19:30

4/13 (Sat.) 19:30

4/14(Sun.) 14:30

演出地點：國家戲劇院