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桑布伊堅持母語創作　守護「來自部落的養分」凱道演出

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▲▼ 桑布伊堅持母語創作　守護「來自部落的養分」凱道演出（圖／文總提供）
▲桑布伊為了4/6 總統府音樂會練團。（圖／文總提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

即將在4月6日舉行的「2019總統府音樂會」日前公布所有演出名單，其中原住民歌手桑布伊將與國立臺灣交響樂團一起聯手，帶來遙遠部落的聲音。曾獲多項金曲獎的他，沒有忘記族語和土地的連結，至今仍堅持以母語創作，不過他說「這些都是來自部落的養分，冠上使命兩字稍嫌言重」，認為自己就是一位紀錄者，用音樂紀錄生活，且「我很努力在生活裡面」。

桑布伊成功透過音樂，讓人們認識卑南族語及文化，過去與部落長輩勤學母語，而從第一場演出開始歷時近20年，至今也堅持以母語來創作和演出。他希望能用音樂把所見所聞、古老、有力量的東西傳遞出來。

▲▼ 桑布伊堅持母語創作　守護「來自部落的養分」凱道演出（圖／文總提供）
▲桑布伊謙虛地說，母語是來自部落的養分，而自己只是一位紀錄者。（圖／文總提供）

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由於此次在總統府音樂會，他是第一次與國立臺灣交響樂團共同演出，桑布伊和音樂總監李欣芸也有相當熱烈的討論，選定的兩首歌保留歌曲原貌，也融入編曲老師的想法，整體呈現上會有和以往不一樣的火花。

他也感性地提到，台灣就像是一塊布，每個族群代表一個圖騰，每個族群的音樂文化代表一個顏色，造就出這片土地的美與獨一無二。期盼這座島上不同的族群甚至是新住民，都能更加深對台灣的愛與包容。

▲▼ 桑布伊堅持母語創作　守護「來自部落的養分」凱道演出（圖／文總提供）
▲桑布伊將是第一次與國立臺灣交響樂團共同演出。

去年同樣由文總策劃、在日本東京上野舉辦的「Taiwan Plus2018文化台灣」，桑布伊就曾登台演出，渾厚的嗓音、飽經滄桑的聲線，感染台下無數留學生，就連當地民眾也為之動容。問他這是否就是身為一位創作者最終極的目標？桑布伊微笑道，自己過去也沒想過會走到今天，只希望能把部落文化傳承下來，就像祖先一樣。

他認為無論是雕刻、刺繡或是音樂，都是部落歷史與文化的載體，因此原住民不斷吟唱，唱喜怒哀樂，也唱婚喪喜慶，只為了告訴下一代，老祖先的智慧是什麼樣子。

桑布伊除了在4月6日的總統府音樂會演出，也即將在4月12～14日於國家戲劇院舉辦個人演唱會，他期盼歌迷朋友們能到場聆聽，跟隨歌聲一同走入山林之中。


▲2019總統府音樂會卡司名單。（圖／中華文化總會）

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關鍵字：桑布伊,2019總統府音樂會,文總,總統府音樂會

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