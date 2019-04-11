每天熱銷500杯！cama史上最夯「風味拿鐵」24小時都能喝到了

▲「檸檬肯亞」及「蜂蜜拿鐵」售價皆為40元。（圖／業者提供）



記者曾婉婷／綜合報導

為搶攻70億即飲包裝咖啡市場，cama café與泰山企業獨家策略合作，首度聯名推出兩款即飲新鮮屋咖啡，分別為「檸檬肯亞」跟「蜂蜜拿鐵」。其中，「蜂蜜拿鐵」更是cama café史上最夯的「風味拿鐵」，自去年5月上市至今，平均每天可熱銷出500杯，更曾創下單月銷售1萬杯的記錄。

自2006年成立的cama café，因堅持使用新鮮現烘咖啡豆的初衷，所以展店速度不如其他連鎖咖啡品牌，目前全台有115家門市。不過，這次找來泰山企業合作，推出即飲新鮮屋咖啡，並一口氣在四大超商跟超市龍頭全聯上架販售，等於全台有超過一萬個據點都能買到cama café。

cama café指出，考量保存期限和咖啡風味，因此這次與泰山合作耗時半年研發，開發出兩款即飲新鮮屋，除了模擬手沖咖啡高溫萃取，保留咖啡香氣外，也在口味上特別開發「檸檬肯亞」口味，在咖啡中融入屏東檸檬原汁，呈現清新口感。

而「蜂蜜拿鐵」更是cama café熱銷品項，因此這次特別開發推出即飲新鮮屋。業者表示，透過泰山專業技術與多年通路佈建銷售實力，期望讓消費者24小時都能喝到現烘好咖啡，目前除了「檸檬肯亞」跟「蜂蜜拿鐵」兩款外，接下來還會陸續推出兩款口味。

另外，自即日起至4/30止，伯朗咖啡館實體門市與線上門市同步舉辦咖啡豆/濾掛咖啡/即溶咖啡全系列買一送一，以及杯類指定商品單一特價活動。同時，實體門市單筆消費滿額再送限量折疊環保袋一只，且期間只要自備2個環保杯購買飲品，還可享第二杯半價優惠。