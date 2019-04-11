17 Media公布亞洲直播調查最新數字　全球簽約直播主破1.5萬人

記者樓菀玲／台北報導

亞洲即時互動媒體龍頭17 Media自2015年7月成立以來，透過專業的教育訓練培育直播專才，在亞洲交出亮眼成績單，今日宣布全球簽約直播主人數已突破15,000人，較3年前成長近50倍。為持續進行海外市場推廣， 17 Media也公布《亞洲直播主特色大調查》，與業界分享對亞洲直播主以及直播族群的深度觀察。

17 Media 《亞洲直播主特色大調查》指出，亞洲各地直播主各具特色。台灣斜槓青年當道！超過6成(65%)的簽約主播兼顧直播與原本工作，更有2成(25%)的簽約主播兼職兩份工作，呈現多元的職涯選擇。香港主播則才華洋溢，才藝型主播眾多，包含吉他、二胡等樂器表演，更有主播擔任DJ或表演戲劇，在平台上大秀才藝，展演豐富的自創內容。

來到東南亞，馬來西亞主播市場年輕化，近半數(48%)的直播主都是學生，造就暑假期間開播時間成長近5成！新加坡的直播主則表現優異，強勢攻佔勞動力發展局所提供的技能發展基金(SDF)，受到政府高度重視。

株式会社 17 Media Japan啟動營運一年多，已稱霸當地直播市場，成為全日本最多人使用的直播軟體。值得注意的是，日本多虛擬主播(V-Liver) ，年齡最年長101歲、最年輕僅9歲，虛擬與現實融合的娛樂新體驗廣受日本粉絲歡迎。

17 Media去年於各市場表現穩健、創下佳績，直播主與用戶互動熱烈，令人驚豔，去年全年總計為直播主按出40億顆愛心！根據17 Media數據，台灣直播用戶黏著度高、觀看時間長，平均停留時間可高達45分鐘。日本的直播用戶平均年齡偏低，20歲以下用戶人數是台灣的2倍；香港用戶則與直播主關係緊密且凝聚力強、忠誠度高，時常舉辦粉絲聚會，單一主播曾凝聚近百位粉絲現身線下力挺。

17 Media表示：「我們很高興看見17 Media在亞洲各地的表現，成功的讓素人展現自我、實現夢想，也顯見即時影音已融入民眾生活。自M17 Entertainment 成立以來，我們的使命一直都是讓每一個人都能透過M17 的平台與與全球接軌，展現自己的天賦與熱情，創造出屬於自己的無限精彩人生。」