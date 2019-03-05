17 Media率直播主登亞洲音樂節舞台　線上海選3/18開跑

記者樓菀玲／台北報導

即時互動媒體 17 Media 打造跨國音樂表演舞台，將在 Skechers Sundown Festival 「亞洲音樂節」線上海選活動選出五位 17 Media歌唱直播主，與M17旗下偶像女團IVI以及來自 11 國的音樂人，一同登上Skechers Sundown Festival 「亞洲音樂節」的舞台，讓熱愛音樂的創作者躍上國際舞台。

Skechers Sundown Festival 「亞洲音樂節」已連續第10年舉辦，是亞洲最具代表性的音樂與娛樂盛會，今年將於4月19至21日於新加坡聖淘沙盛大舉辦，將邀請來自亞洲11國、逾 50 個表演團體輪番上陣，現場匯集亞洲各國音樂、藝術、文化及美食，創造多重感官享受，也用最多元的音樂及表演HIGH 翻全場。

17 Media行銷副總吳承禧表示，「身為即時互動媒體的領導者，我們始終專注於培育平台上的創作者朝向多元內容發展、邁向國際市場。很榮幸這次能擔任Skechers Sundown Festival 「亞洲音樂節」的合作夥伴，我們將運用我們的技術底蘊，讓17 Media平台上的全球 4,000 萬網友一起參與這場盛會。此次的跨界合作對我們來說意義重大，因為我們雙方的初衷相同，都希望透過最盛大的舞台、優質的直播內容，讓優秀的音樂及內容創作者向世界展演他們的才華與夢想。」

Skechers Sundown Festival 「亞洲音樂節」共同創辦人 Kelvin Goh 和Samantha Chan表示，「這次音樂節華麗的陣容展現了亞洲人才的多元性，我們非常期待今年結合獨立、嘻哈、電音和搖滾等多元的演出內容。很高興與17 Media攜手，透過直播讓更多不同的觀眾共襄盛舉，一起看見這場活動的精彩和核心價值。」

17 Media的徵選活動即日起開跑，想要參加的素人只要繳交自己的表演影片檔，經由官方初步審核，獲選者即可參加3/8的跨國線上海選活動，最終將透過17直播App 選出表現最亮眼、來自台灣、香港、澳門與日本的五位歌唱直播主，享有免費的聖淘沙飯店住宿及來回機票，與其他亞洲最優秀的音樂娛樂表演者，一起登上Skechers Sundown Festival 「亞洲音樂節」的舞台，唱響國際、為台灣爭光。