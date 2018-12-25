　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

驚！17直播年末裁員70多人　技術、行銷部門都遭殃

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲17 Media直播主上看5千人！顧尚修：要打造下一個「周杰倫」。（圖／記者洪聖壹攝）

▲17 Media在今日傳出年末裁員消息。（圖／記者洪聖壹攝）

記者樓菀玲／台北報導

由藝人黃立成一手打造的直播品牌 17Media，在 2018 年末驚傳出裁員的消息，據了解，外傳本次裁員的員工數量高達 70 多名，且大多都是以技術和行銷部門為主，17 Media 對此作出回應表示，本次人事異動為例行年末人員考核及調整。

17 Media 成立 3 年，全球註冊用戶達 4,000 萬，全球簽約直播主數已破萬人，17 Media 海外分公司分別在 2017 年 7 月、9 月於香港及日本成立，目前皆為當地直播市場市佔率第一之直播應用程式。

然而早在 2018 年 6 月初，M17 Entertaiment 集團以每股定價 8 美元的價格，在紐約證交所掛牌上市，但是從上市首日開盤到收盤為止，成交量竟掛 0，也沒任何交易紀錄，最後 M17 在 13 日宣布暫緩 IPO 計畫，為當時的市場上投下一顆震撼彈。

M17 財務長顧尚修先前接受媒體訪問時提到，這次 M17 在紐交所掛牌確實是上了一課，對於掛牌失敗的原因，強調公司營運沒有問題，直言這次只是「運氣不太好」。

17 Media 致力於發展多元化直播內容，目標是讓觀眾在收看直播時有更多的選擇，並鼓勵不同領域、有天賦的表演者開拓自己的新舞台，透過專業的教育訓練培育直播專才，目前 17 Media 宣布全球主播人數已較 3 年前成長近 20 倍。

如今 17 Media 在年末傳出裁員消息，確實也震驚了外界，據傳本次裁員裁了 70 多名員工，包括技術與行銷部門，也有網友在推特發文表示收到被解僱的消息，指出年終、薪資、資遣費都有依照勞基法規定。

驚！17直播年末裁員70多人　技術、行銷部門都遭殃（圖／翻攝自Twitter）

▲ 網友在推特發文表示收到被解僱的消息。（圖／翻攝自 Twitter）

《ETtoday新聞雲》記者致電 17 Media 公關部門，17 Media 表示公司確實有人事異動，強調：「集團本月完成新一輪融資，目前視年度業務需求，按照以往進行年末人員考核及調整，目標聚焦核心業務，將集團內多方資源整合準運用，全力拓展直播互動產業發展。」

ET快訊
抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲孩馬力全開　逼車跨騎偷情夫
快訊／花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊
9555洩偷情密碼！老公開BMW載小三　正宮駕瑞典坦克硬騎
女大生上學途中遭砂石車輾斃！拖10公尺慘死

關鍵字：17 Media,裁員

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

五款超實用LINE聊天機器人推薦！ 小歐陪你抬槓、美玉姨幫你破謠言

驚！17直播年末裁員70多人　技術、行銷部門都遭殃

確認元旦開賣！華為公開Mate 20 Pro、Nova 4兩億台紀念機

別急著更新！iOS 12.1.2爆連線問題　連Wi-Fi都連不上

iPad mini 5有影　推特爆料達人秀保護殼照

盤點2018手機九大技術創新　水滴瀏海、螢幕打洞、升降鏡頭都是因為它

過年旅遊旺季來臨　申辦遠傳、亞太漫遊優惠再下殺

LINE下雪了　好友長時間聊天還會積雪

17 Media齊聚300位直播主過聖誕　陳沂開播竟送金正恩寫真集

Google金融服務版圖擴張　立陶宛授予電子貨幣執照

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

五款超實用LINE聊天機器人推薦！ 小歐陪你抬槓、美玉姨幫你破謠言

驚！17直播年末裁員70多人　技術、行銷部門都遭殃

確認元旦開賣！華為公開Mate 20 Pro、Nova 4兩億台紀念機

別急著更新！iOS 12.1.2爆連線問題　連Wi-Fi都連不上

iPad mini 5有影　推特爆料達人秀保護殼照

盤點2018手機九大技術創新　水滴瀏海、螢幕打洞、升降鏡頭都是因為它

過年旅遊旺季來臨　申辦遠傳、亞太漫遊優惠再下殺

LINE下雪了　好友長時間聊天還會積雪

17 Media齊聚300位直播主過聖誕　陳沂開播竟送金正恩寫真集

Google金融服務版圖擴張　立陶宛授予電子貨幣執照

「抓」88個娃娃總價1.4萬元　夫妻倆10天後被逮了

台南議長選舉綠倒戈　段宜康：藍黑結合從李全教就開始　

大專足聯／傷停補時和成大爆衝突　淡江一次吞3黃牌2人禁賽

2018版聖誕老人出爐！「紅帽+白鬍子」鰲拜要被玩壞了…

盧秀燕上任首日送新年禮物　3種人元旦後免費逛花博

少吃麵包真的會舒緩腹脹　有關無麩質料理冷知識

高國華補教人生之「房事」疑雲　2前妻打官司勝敗揭曉

抓猴影片曝光！正宮Volvo載6歲孩馬力全開　逼車跨騎偷情夫

案情反轉！50年老同學開房殉情　已婚男疑非自願遭她下藥毒死

檢察官婚宴攔轎告狀　竹北賄選1票70萬　「沒當選就吃子彈」

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

3C家電熱門新聞

17直播證實年末大裁員

別急著更新！iOS 12.1...

LINE下雪了　好友長時間聊天..

Mate 20、Nova 4兩..

陳沂開播竟送金正恩寫真集

Galaxy S10快充功率有..

這22款App藏有後門　會無限..

快打「聖誕快樂」　LINE就會..

中國移動：5G手機售價將破4萬..

2018手機九大技術創新　都是..

iPhone XI曝光　取消..

免治馬桶免7千　400台半小時..

台灣等到iPhone XR降價

推特爆料達人秀iPad min..

更多熱門

相關新聞

華映證實已裁員63人　財務危機展開樽節支出

面板廠華映（2475）13日重訊宣布財務危機，向法院聲請重整後，昨天（24）傳出裁員消息，並預計在年後進行一波大裁員，對此，華映證實，昨天確實有執行裁員計畫，裁員名單分屬於各部門，總共裁撤63人。

陳沂開播竟送金正恩寫真集

企業不是你的家！他嘆富士康裁員合規卻無情

17公布直播主人數成長近20倍

環時：經濟有困難！但沒那麼糟

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

全國正副議長名單1次看　綠僅3席

企鵝妹考上台大！　亮出學員證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

2019新制上路懶人包

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面