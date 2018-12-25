驚！17直播年末裁員70多人　技術、行銷部門都遭殃

▲17 Media在今日傳出年末裁員消息。（圖／記者洪聖壹攝）



記者樓菀玲／台北報導

由藝人黃立成一手打造的直播品牌 17Media，在 2018 年末驚傳出裁員的消息，據了解，外傳本次裁員的員工數量高達 70 多名，且大多都是以技術和行銷部門為主，17 Media 對此作出回應表示，本次人事異動為例行年末人員考核及調整。

17 Media 成立 3 年，全球註冊用戶達 4,000 萬，全球簽約直播主數已破萬人，17 Media 海外分公司分別在 2017 年 7 月、9 月於香港及日本成立，目前皆為當地直播市場市佔率第一之直播應用程式。

然而早在 2018 年 6 月初，M17 Entertaiment 集團以每股定價 8 美元的價格，在紐約證交所掛牌上市，但是從上市首日開盤到收盤為止，成交量竟掛 0，也沒任何交易紀錄，最後 M17 在 13 日宣布暫緩 IPO 計畫，為當時的市場上投下一顆震撼彈。



M17 財務長顧尚修先前接受媒體訪問時提到，這次 M17 在紐交所掛牌確實是上了一課，對於掛牌失敗的原因，強調公司營運沒有問題，直言這次只是「運氣不太好」。

17 Media 致力於發展多元化直播內容，目標是讓觀眾在收看直播時有更多的選擇，並鼓勵不同領域、有天賦的表演者開拓自己的新舞台，透過專業的教育訓練培育直播專才，目前 17 Media 宣布全球主播人數已較 3 年前成長近 20 倍。

如今 17 Media 在年末傳出裁員消息，確實也震驚了外界，據傳本次裁員裁了 70 多名員工，包括技術與行銷部門，也有網友在推特發文表示收到被解僱的消息，指出年終、薪資、資遣費都有依照勞基法規定。

▲ 網友在推特發文表示收到被解僱的消息。（圖／翻攝自 Twitter）



《ETtoday新聞雲》記者致電 17 Media 公關部門，17 Media 表示公司確實有人事異動，強調：「集團本月完成新一輪融資，目前視年度業務需求，按照以往進行年末人員考核及調整，目標聚焦核心業務，將集團內多方資源整合準運用，全力拓展直播互動產業發展。」