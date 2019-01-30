17 Media關懷流浪狗年前送暖　企業與員工攜手樂捐

記者樓菀玲／台北報導

亞洲即時互動媒體龍頭 17 Media 邀請全體員工擔任一日義工，以行動關懷、陪伴流浪狗，同時宣布企業與員工共同捐贈台灣瑪莉愛狗協會（Mary’s Doggies），共同呼籲社會大眾重視流浪動物議題。

17 Media 長期關懷弱勢議題、善盡企業社會責任，在寒冬春節前夕發起一日義工關懷流浪狗活動，獲得員工熱烈響應，期望給予流浪狗應有的生存權。

台灣瑪莉愛狗協會致力於台灣流浪狗第一線營救工作、解決收容問題；近兩年來，救了近500隻流浪狗，也幫助385隻流浪狗找到新家。

台灣瑪莉愛狗協會創辦人蔡殷殷（Mary） 指出，「Mary’s Doggies每兩個星期都會邀請義工來園區協助清潔和與狗狗互動，希望使已脫離社會化時期的成齡流浪狗順利融入人群、社會化。我們很榮幸這個周末能和17 Media 同仁一起工作，也很高興看到有這樣關注流浪狗議題的企業寒冬送暖，和我們一起協助流浪狗與人接觸，進而喚起更多人關注他們的生存權。」

17 Media 企業媒體公關表示：「許多17 Media 同仁家中有飼養貓狗寵物，大家都希望能多盡一份心力，多多專注流浪狗議題。此次很高興能在寒冬春節前夕，一起參與Mary’s Doggies年前送暖一日義工活動，陪伴犬隻出籠散步運動、協助清潔園區，為社會盡一份心力。」 17 Media攜員工捐贈 支持浪犬救援及協會常年運作 17 Media 認同台灣瑪莉愛狗協會的願景，與企業員工共同樂捐善款予該協會進行救援、醫療身心復健、協會運作等，盼積極改善台灣流浪動物的問題。

台灣瑪莉愛狗協會也藉此公布每月物資需求：狗飼料、清潔用漂白水、狗零食、衛生紙和濕紙巾、免洗手套、飲用水、狗狗尿墊、清潔用品、床墊、牽繩等。期盼更多具有同樣理念的社會大眾能給予支持，讓台灣的流浪狗得到更好的照顧。