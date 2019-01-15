17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖

記者樓菀玲／台北報導

亞洲即時互動媒體龍頭17 Media首度與喜憨兒基金會合作，發起「17送暖，喜憨兒公益集氣」活動。人氣主播「張愛愛」出席活動時分享身心障礙的堂姊從小到大常受到欺凌，讓她擔心無法時時刻刻保護堂姐，今日透過直播平台與10位人氣直播主攜手烘焙限量愛心餅乾，號召粉絲一起關注憨兒需求。

17 Media長期關懷弱勢議題、善盡企業社會責任，此次發起在寒冬為憨兒集氣和送暖，今(15)日再邀請直播主張愛愛、蓓貝兒、小默兒、C.JOSH賈許、Apple蘋果與憨兒一起烘焙愛心餅乾，同時將憨兒議題融入於實際開播及廣大粉絲中。除了關懷弱勢族群之外，也鼓勵大家實際行動，協助身心障礙者發揮自身價值。17 Media 今日邀請5位人氣直播主攜手烘焙限量愛心餅乾，同時將憨兒議題融入於實際開播，號召粉絲一起關注憨兒需求。

▲ 圖左起：Apple蘋果、小默兒、C.JOSH賈許、蓓貝兒、張愛愛。

17 Media表示：「17 Media與喜憨兒基金會這次合作極具意義性，希望透過我們平台直播的力量，協助將憨兒的議題與工作成果傳遞到社會更多的角落，喚起對弱勢朋友的關注與重新認識。我們也結合直播產業高互動的特性，邀請直播主透過直播集氣送暖，號召粉絲一起關注憨兒需求，散播更多正面影響力。」

17 Media人氣主播「張愛愛」今日出席公益烘焙活動時，分享自己身邊的故事。張愛愛的堂姊是個身心障礙者，從小到大在堂姊被欺凌時，都會替她討回公道，但常常很擔心堂姊無法保護自己。她非常希望這世界上的每個人，都能重視弱勢族群，因為他們其實就在大家的生活裡，只是因為無法為自己發聲而時常被遺忘，呼籲大眾和粉絲多關注憨兒議題、用各種方法為他們盡一份心力。

另一位參與公益烘焙活動的主播「小默兒」則表示，平時就有做公益的習慣，包含捐款和購買義賣商品，這次參與「17送暖，喜憨兒公益集氣」活動，覺得很不一樣，很高興能身體力行，讓直播可以與公益結合，也透過這次機會接近喜憨兒的生活，用更多的傾聽與陪伴與他們互動，未來也會在直播裡讓更多的粉絲參與和關心。

17 Media直播主「靜靜兒」與「許瑜」則擔任17送暖善心大使。靜靜兒分享，這次的活動讓我內心得到很大的滿足，即使我們很渺小，想做善事但是時常心有餘而力不足，但我們仍然有機會用自己的方法幫助別人。另一位善心大使許瑜則表示，憨兒和我們真的沒有不一樣，希望大家都能付出更多的關心和耐心，一起為他們送暖。

17送暖，憨兒公益集氣

限量禮盒份數：500盒

販售時間：2019年3月起

販售地點：喜憨兒基金會台北、新竹、高雄門市販售 販售價格：NT$320