　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖（圖／17直播提供）

記者樓菀玲／台北報導

亞洲即時互動媒體龍頭17 Media首度與喜憨兒基金會合作，發起「17送暖，喜憨兒公益集氣」活動。人氣主播「張愛愛」出席活動時分享身心障礙的堂姊從小到大常受到欺凌，讓她擔心無法時時刻刻保護堂姐，今日透過直播平台與10位人氣直播主攜手烘焙限量愛心餅乾，號召粉絲一起關注憨兒需求。

17 Media長期關懷弱勢議題、善盡企業社會責任，此次發起在寒冬為憨兒集氣和送暖，今(15)日再邀請直播主張愛愛、蓓貝兒、小默兒、C.JOSH賈許、Apple蘋果與憨兒一起烘焙愛心餅乾，同時將憨兒議題融入於實際開播及廣大粉絲中。除了關懷弱勢族群之外，也鼓勵大家實際行動，協助身心障礙者發揮自身價值。17 Media 今日邀請5位人氣直播主攜手烘焙限量愛心餅乾，同時將憨兒議題融入於實際開播，號召粉絲一起關注憨兒需求。

17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖（圖／17直播提供）

▲ 圖左起：Apple蘋果、小默兒、C.JOSH賈許、蓓貝兒、張愛愛。

17 Media表示：「17 Media與喜憨兒基金會這次合作極具意義性，希望透過我們平台直播的力量，協助將憨兒的議題與工作成果傳遞到社會更多的角落，喚起對弱勢朋友的關注與重新認識。我們也結合直播產業高互動的特性，邀請直播主透過直播集氣送暖，號召粉絲一起關注憨兒需求，散播更多正面影響力。」

17 Media人氣主播「張愛愛」今日出席公益烘焙活動時，分享自己身邊的故事。張愛愛的堂姊是個身心障礙者，從小到大在堂姊被欺凌時，都會替她討回公道，但常常很擔心堂姊無法保護自己。她非常希望這世界上的每個人，都能重視弱勢族群，因為他們其實就在大家的生活裡，只是因為無法為自己發聲而時常被遺忘，呼籲大眾和粉絲多關注憨兒議題、用各種方法為他們盡一份心力。 

另一位參與公益烘焙活動的主播「小默兒」則表示，平時就有做公益的習慣，包含捐款和購買義賣商品，這次參與「17送暖，喜憨兒公益集氣」活動，覺得很不一樣，很高興能身體力行，讓直播可以與公益結合，也透過這次機會接近喜憨兒的生活，用更多的傾聽與陪伴與他們互動，未來也會在直播裡讓更多的粉絲參與和關心。

17 Media直播主「靜靜兒」與「許瑜」則擔任17送暖善心大使。靜靜兒分享，這次的活動讓我內心得到很大的滿足，即使我們很渺小，想做善事但是時常心有餘而力不足，但我們仍然有機會用自己的方法幫助別人。另一位善心大使許瑜則表示，憨兒和我們真的沒有不一樣，希望大家都能付出更多的關心和耐心，一起為他們送暖。

17送暖，憨兒公益集氣

限量禮盒份數：500盒
販售時間：2019年3月起
販售地點：喜憨兒基金會台北、新竹、高雄門市販售 販售價格：NT$320

ET快訊
捕魚撈到屍體！「紫屍卡漁網」4人幫拉　影片曝光嚇壞網
換男友比翻書快！「超級花心」4大星座女揭曉
即／劉至翰二任妻子宣布「離婚」：劉先生有了更好的選擇

關鍵字：17 Media

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

喚起你的創作魂　iM短影「創作者激勵計劃」正式起跑

17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖

宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包

獨／字節跳動推出《多閃》搶灘影音社群！實測超像臉書限時動態

官方量測網速第一　中華電信小編放膽和網友賭一萬杯咖啡

CES側寫／光辦展覽年吸2400億台幣　拉斯維加斯「不靠賭」的商業吸金術　

春節連假將至　趨勢科技揭秘自由行潛藏4大資安危機

Windows 7終止支援進入倒數1年　微軟呼籲儘快升級

Google Play貼心小功能　一秒卸載應用程式、釋出更多容量

BenQ推三大影音娛樂新品　搶攻農曆年假宅商機

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

濃郁中藥高湯涮燙半熟肉片　超霸氣牛肉拉麵用料不手軟

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

喚起你的創作魂　iM短影「創作者激勵計劃」正式起跑

17 Media與喜憨兒基金會合作　號召粉絲一起寒冬送暖

宏達電手機「買一送一」搶換機潮　非HTC也能搖百萬紅包

獨／字節跳動推出《多閃》搶灘影音社群！實測超像臉書限時動態

官方量測網速第一　中華電信小編放膽和網友賭一萬杯咖啡

CES側寫／光辦展覽年吸2400億台幣　拉斯維加斯「不靠賭」的商業吸金術　

春節連假將至　趨勢科技揭秘自由行潛藏4大資安危機

Windows 7終止支援進入倒數1年　微軟呼籲儘快升級

Google Play貼心小功能　一秒卸載應用程式、釋出更多容量

BenQ推三大影音娛樂新品　搶攻農曆年假宅商機

豚骨一燈這8款拉麵1/16起調降20-50元　維持不收服務費

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

野生周渝民帶女兒逛動物園！　「同框喻虹淵」畫面曝光甜炸

唯晶數位參戰台北電玩展　《霹靂無雙》展區設計搶先看

球球合照神秘男「未來請多指教❤」　網鷹眼分析是YouTuber：那顆痣！

比愛滋還毒！揭「非洲豬瘟」身世之謎...大陸疫情破世界紀錄

《風之國度》迎天空之城資料片改版　宣布參加台北電玩展

4張圖嚇壞「中華民國美學」！台東政府官員名片高水準　網：我全都要！

陳玉珊集郵男神「林志穎驚喜慶生」　蛋糕上4個字有亮點

發炎性腸道疾病　腸道慢性隱形殺手　好發學生或上班族

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

3C家電熱門新聞

新iPhone有望支援Wi-F..

宏達電手機「買一送一」搶換機潮

iPhone超平價替代品　第7..

iPhone太貴非蘋果之過　F..

Google Play新功能　..

LG吸塵器可邊吸邊拖地　省一半..

華為設備涉國安疑慮　工研院開第..

官方量測網速第一　中華電信小編..

OPPO推R17系列限時優惠

蘋果直營店舊換新最多省9千元

Win 7終止支援倒數1年

Garmin「腕上航空儀器」再..

想在YouTube搜到A片？請..

Instagram介面大改版　..

更多熱門

相關新聞

17直播證實年末大裁員

由藝人黃立成一手打造的直播品牌 17Media，在 2018 年末驚傳出裁員的消息，據了解，外傳本次裁員的員工數量高達 70 多名，且大多都是以技術和行銷部門為主，17 Media 對此作出回應表示，本次人事異動為例行年末人員考核及調整。

陳沂開播竟送金正恩寫真集

17公布直播主人數成長近20倍

17直播推動LIVE跨螢節目

17 Media入圍2018年最受歡迎程式

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面