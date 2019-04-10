影／共機越中破壞20年默契　蔡英文：軍事挑釁無法贏得台灣民心

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日晚間與美國「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」、「威爾遜國際學人中心」3大華府智庫學者舉行視訊會議。她提及日前，共軍戰機越過台海中線一事，是對台灣民主自由及生活方式的挑戰，台灣必須挺身對抗。

蔡英文致詞時表示，40年前的這一天，台灣關係法通過了，為台美關係開啟新頁；在40年前，台灣史上的艱難時刻，一些重大事件的推衍促成台灣關係法迅速通過，「當時在美國和台灣的許多人士，對於台灣的未來不表樂觀，也不知道台灣未來能否與台海對岸不同。」

蔡英文進一步指出，很少人預料到，台灣關係法起草人的先見之明及情誼，使得雙方最終在共享的價值基礎上，再次深化台美關係。

▼蔡英文與華府三智庫視訊會議。（圖／翻攝蔡英文YouTube，下同）



蔡英文認為，因為美國國會堅持立法保障台灣安全，才能確保台灣安然度過最黑暗的時期，並成為今日自由強健的民主社會，而且美國歷任政府及國會皆信守此一承諾與支持。

至於安全層面，蔡英文表示，台灣關係法制定的架構不僅提供防禦性武器給台灣人民，同時也提到，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。

蔡英文提到，中國大陸的所作所為，干擾了兩岸關係，造成兩岸的不安，「不到兩個禮拜前，中國人民解放軍的兩架戰機跨越了台海中線，破壞了20多年來維繫和平與穩定的默契。」

蔡總統特別在致詞中提到美國國家安全顧問波頓（John Bolton）在推特的發文內容：「中國的軍事挑釁無法贏得台灣人民的心，只會加強世界各地人民珍視民主的決心。台灣關係法跟我們的承諾非常明確。」