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美國宣布起訴他！維基解密亞桑傑才47歲　外表變成這樣

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▲▼維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）。（圖／路透）

▲亞桑傑被捕後，在西敏裁判法院對媒體豎起拇指。（圖／路透）

記者王致凱／綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）藏身在厄瓜多駐英國倫敦大使館7年，11日遭撤銷庇護後被英國警方拘捕。美國司法部稍後宣布起訴亞桑傑，罪名為與前美軍士兵曼寧（Chelsea Manning）共謀入侵美國政府機密檔案。

澳洲籍記者亞桑傑早年創辦「維基解密」，自2010年起大量公開各種敏感的機密檔案，包括美軍在伊拉克和阿富汗不為人知的爭議行動、肯亞法外處決、象牙海岸的有毒廢棄物傾倒事件等，重創政府形象。亞桑傑隨後遭瑞典指控涉及性侵，但受厄瓜多政府庇護，自2012年6月躲藏於厄瓜多駐倫敦大使館至今。

亞桑傑因為多年不見天日，被英國警方帶出厄瓜多大使館時駝背且步履蹣跚，白鬚老翁的外表也與現年47歲的年齡相差甚大，早已不復當年剛進入大使館時玉樹臨風的英姿。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國司法部證實，亞桑傑因為在2010年間涉嫌與曼寧共同犯下入侵電腦罪而遭起訴。起訴書稱，「2010年3月，亞桑傑與前美國陸軍情報分析員曼寧密謀作案，協助曼寧破解國防部電腦系統密碼。」該起訴書的簽署日期為去年3月8日。

曼寧的律師先前曾表示，若亞桑傑被引渡回美國受審，或許能夠幫助曼寧重獲自由。陸軍退役士兵曼寧先前因「維基解密」洩密案遭判刑35年，於2017年間獲前總統歐巴馬減刑出獄，並於2018年10月份接受變性手術，正式成為女兒身。

美國檢方近期針對亞桑傑案不公開偵察，今年3月8日以證人身份傳喚曼寧出庭，但她卻拒絕向大陪審團作證，被法官以「藐視法庭」為由第2度送進監獄。

▼短短幾年時間，亞桑傑的外貌已經大不相同。（圖／路透社）

▲維基解密」（Wikileaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）。（圖／路透社）

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關鍵字：維基解密,亞桑傑,北美要聞

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