兩岸如何以和平解決爭端？　馬英九：遵守「九二共識」交通規則





▲馬英九認為兩岸是「主權互不承認，治權互不否認」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九今（11日）到東吳大學嚴家淦法學講座演講，談《台灣關係法》40周年回顧與展望。其中，馬英九提到，《台灣關係法》訂定後，中華民國即使與美國斷交，但也不是孤兒，是很罕見的關係，而台灣跟大陸的關係，在國際關係上也很罕見，兩岸就是「主權互不承認，治權互不否認」。

馬英九表示，兩岸如何用和平方式解決爭端，必須遵守交通規則，也就是「九二共識」。他說明，在他任內時，台灣、美國和大陸任何一方都不要選邊站，與兩岸的關係也是「低調、沒有任何突擊」，「但是現在這個情況就不敢說了」，他認為，現今台灣的民主變質了，政府對反對黨的打壓是前所未有。

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前美國總統卡特（Jimmy Carter）在1979年4月10日簽署《台灣關係法》，推動美台實質關係，而昨天也是《台灣關係法》40週年。馬英九表示，當年美國宣布與中華民國斷交的前七小時、凌晨兩點，才通知時任總統蔣經國，我國民眾極度不滿，帶著卡特出身地喬治亞州盛產的「花生」聚集在美國大使館抗議，並將花生灑到地上踩，表示洩憤。





▲前總統馬英九今天前往東吳大學嚴家淦法學講座演講，談《台灣關係法》40周年回顧與展望。（圖／記者崔至雲攝）

馬英九談到，「台灣關係法是很奇怪的法律」，根據《台灣關係法》，我國從中華民國改為台灣統治當局，但過去以中華民國名義簽訂的58條條約仍有效，在美國法律與法庭中，台灣也仍被視為外國國家或政府，甚至美國友人也曾向他表示，「台灣是美國不承認的國家中承認最多的」。

馬英進一步指出，全世界197個國家中17國與我國有邦交，178國與大陸有邦交，但大陸的「一中原則」，並非為國際公認的事實，而全世界完全承認一中原則的只有57國，多數國家仍是抱持模糊、沈默的態度。

馬英九再次強調，兩岸若要統一，方式一定要和平，且不能使用武力，過程一定要民主，必須經過台灣人民的同意「兩岸統一問題應該是循序漸進，才能水到渠成，如果揠苗助長，則會欲速則不達」。

