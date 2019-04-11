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洗碗機驚見「巨根按摩棒」！　媽嚇歪怒嗆女兒...結局超爆笑

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實習記者陳妙津／綜合報導

洗碗機可以幫助縮短家務時間，但也可能會造成天大誤會。美國一名年輕女孩在論壇《Reddit》發文分享，因為不慎把隨身杯丟入洗碗機中清洗，導致杯子受熱收縮成超詭異的亮紫色長條狀，看起來宛如讓人害羞的按摩棒，讓找到這根條狀物的媽媽當場暴走發飆，連她拼命解釋後，還是抱怨了一整天。

這名年輕女孩表示，當時只是隨意把杯子拿到洗碗機裡清洗，卻忘了那是塑膠製的，結果杯子烘乾時受熱收縮，竟變成一條晶瑩的亮紫色長條物，形狀還酷似「性愛按摩棒」。

▲洗碗機內驚見按摩棒　媽媽氣翻！(圖／翻攝自reddit)

▲洗碗機驚見「按摩棒」，沒想到是誤會一場。(圖／翻攝自reddit)

女孩說，媽媽在洗碗機裡發現了這根詭異物體後完全誤會用途，還憤怒地用毛巾包起來，拿來質問她「WTF！妳是把什麼東西放到洗碗機裡？」只見媽媽手奉著一支外表光滑的圓柱型條狀物，外型引人遐想。女孩見狀連忙解釋那是隨身杯，遇熱收縮變形了，無奈不管她怎麼解釋，「媽媽整天都在抱怨，這件事讓她有多不舒服。」

▲洗碗機內驚見按摩棒　媽媽氣翻！(圖／翻攝自reddit)

▲還好有杯蓋證明！(圖／翻攝自reddit)

該則貼文是在2017年發表於網路論壇《Reddit》，近日又因網路流傳而重新引發關注。據外媒報導，類似隨身杯受熱收縮後引發誤會的例子並非第一次，但變成如此尷尬的狀況還是第一次。

也有網友在貼文底下分享自己與媽媽的尷尬糗事，「我和高中朋友25年前一起露營，還無聊雕了一根木製按摩棒，後來打包回家後忘了這件事，隔天放學回家的時候，發現媽媽已經把帶去露營的衣服洗好了，還什麼都沒說，把那根按摩棒『貼心地』放在我枕頭下，但我嚇到把按摩棒扔了。」

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關鍵字：美國,按摩棒,洗碗機,Reddit,北美要聞

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