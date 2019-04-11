　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《台灣關係法》應升級2.0版？　馬英九：談這個言之過早

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 馬英九談台灣關係法。（圖／記者崔至雲攝）

▲馬英九談《台灣關係法》。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九今天到東吳大學嚴家淦法學講座演講《台灣關係法》40周年回顧與展望。針對愛達荷州共和黨主席葉望輝主張，《台灣關係法》應升級為「2.0」版，並增加其他元素進入，馬英九在演講前接受記者訪問時表示，「現在談這個有點言之過早」，而且兩岸關係還有其他項目要考慮進去。

《台灣關係法》昨（10日）立法40周年。馬英九表示，《台灣關係法》在過去40年當中，扮演了非常重要的角色，台灣不管是政治民主、經濟繁榮跟兩岸和平都有很好的成就，但是兩岸關係已發展出新面向，這些因素都要考慮進去。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 馬英九談台灣關係法。（圖／記者崔至雲攝）

▲回應愛達荷州共和黨主席葉望輝主張的《台灣關係法》應升級為「2.0」版，馬英九認為「現在談這個有點言之過早」。（圖／記者崔至雲攝）

馬英九在今天「台灣關係法」40周年回顧與展望演講當中分析，在兩岸關係特殊的時空下，1978年前美國總統卡特宣布將在次年承認中共，同時並與中華民國斷交、廢約、撤軍，並向國會提出《台灣關係法》，繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，與外國、外國政府或是類似實體所進行或實施的各項方案或交往關係，同樣適用於台灣人民。

馬英九指出，經過40年的時間，台灣與美國一直透過該法進行交流；近年來，隨著台美及兩岸關係的持續深化，美國與台灣除了台灣關係法外，更增加不少法案，台美雙方也因此有了更多的互動與合作。

ET快訊
天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師：不准說
Line推全新「暱稱隨你填貼圖」！用膩了還可以修改
25歲深圳辣妹想減肥「加入美軍空降兵」！網狂轟：叛國
獨／夏如芝「小7歲男友」是藝人！秘戀半年遊大阪被抓包

關鍵字：台灣關係法,馬英九,葉望輝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆金成功投注站今彩539開3注頭獎　總獎金2400萬得主可能同一人

上線才2天！第四代票務系統被轟「爛爆了」　台鐵：高鐵認證過

撿到野生6S！呼叫siri狂失敗...「打給雅婷」通了　網笑：把怡君放哪

清華將星計畫「女力報到」　建中、北一女菁英入列

iPhone螢幕「1槓橫線」卡右上角！網一瞄驚呆：我也有　果粉曝正解

《台灣關係法》應升級2.0版？　馬英九：談這個言之過早

《與惡》是國家建設的一部分！網淚讚：第一次覺得納稅錢沒白繳

Uber條款剩2周！代僱駕駛召集全台聯署　怒吼：月底前一定上凱道

「黑洞照」激似發光保險套　杜蕾斯邪笑：果然是個套套！

電鍋蒸布丁！妹子秀髮「電成碎裂科學麵」　她陰影重：碰電器都會怕

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

基隆金成功投注站今彩539開3注頭獎　總獎金2400萬得主可能同一人

上線才2天！第四代票務系統被轟「爛爆了」　台鐵：高鐵認證過

撿到野生6S！呼叫siri狂失敗...「打給雅婷」通了　網笑：把怡君放哪

清華將星計畫「女力報到」　建中、北一女菁英入列

iPhone螢幕「1槓橫線」卡右上角！網一瞄驚呆：我也有　果粉曝正解

《台灣關係法》應升級2.0版？　馬英九：談這個言之過早

《與惡》是國家建設的一部分！網淚讚：第一次覺得納稅錢沒白繳

Uber條款剩2周！代僱駕駛召集全台聯署　怒吼：月底前一定上凱道

「黑洞照」激似發光保險套　杜蕾斯邪笑：果然是個套套！

電鍋蒸布丁！妹子秀髮「電成碎裂科學麵」　她陰影重：碰電器都會怕

上市公司3月營收　水泥、紡織、航運三產業成長最多

林俊宏／健全再審程序　冤案平反不能靠運氣

基隆金成功投注站今彩539開3注頭獎　總獎金2400萬得主可能同一人

上線才2天！第四代票務系統被轟「爛爆了」　台鐵：高鐵認證過

庾澄慶罕見曬女兒！　合照曝光「太可愛了！」網驚：神基因

江蘇化工產業拚瘦身「砍4000家公司」　2022年最多剩16％

洋基市值達46億連22年最高　馬林魚10億排墊底

衛少大三元138次追平魔術強森　雷霆宰公鹿鎖定西區第6

年輕人的月薪　6年來至少多7杯珍珠奶茶

頭等艙男女「翹高裸腳調情」！　對面乘客一抬頭腥味襲擊

生活熱門新聞

快儲水！台中12日晚上10點起..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」網急炸

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

超商店員喊「欸699」　她無言..

最新預報「各地降雨時間點」出爐

中華郵政、全家合推「便利包店到..

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

3F雙屍命案！他到現場「腐臭味..

即／第一張黑洞照！蔡英文、黃偉..

更多熱門

相關新聞

美眾院前議長萊恩率25人訪問團來台

美國國會1979年與我政府終止外交關係、制定《台灣關係法》（Taiwan Relations Act, TRA），由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署生效。今年是《台灣關係法》40週年，美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）即將在台北舉行一系列活動，而美國聯邦前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）也將率團訪台參加慶祝活動，成員包括4位美國現任聯邦眾議員及聯邦政府官員等24人。

積極對美輸誠的蔡英文有不敢說的實話？

美通過台灣保證法　臉書亮我國旗！

賴清德務實台獨　學者：與美矛盾

蔡談台灣關係法　學者：只部分實話

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

NIKE訂製鞋標錯價變999元

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆罵：你是在靠X

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面