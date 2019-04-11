《台灣關係法》應升級2.0版？　馬英九：談這個言之過早

▲馬英九談《台灣關係法》。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九今天到東吳大學嚴家淦法學講座演講《台灣關係法》40周年回顧與展望。針對愛達荷州共和黨主席葉望輝主張，《台灣關係法》應升級為「2.0」版，並增加其他元素進入，馬英九在演講前接受記者訪問時表示，「現在談這個有點言之過早」，而且兩岸關係還有其他項目要考慮進去。

《台灣關係法》昨（10日）立法40周年。馬英九表示，《台灣關係法》在過去40年當中，扮演了非常重要的角色，台灣不管是政治民主、經濟繁榮跟兩岸和平都有很好的成就，但是兩岸關係已發展出新面向，這些因素都要考慮進去。

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▲回應愛達荷州共和黨主席葉望輝主張的《台灣關係法》應升級為「2.0」版，馬英九認為「現在談這個有點言之過早」。（圖／記者崔至雲攝）

馬英九在今天「台灣關係法」40周年回顧與展望演講當中分析，在兩岸關係特殊的時空下，1978年前美國總統卡特宣布將在次年承認中共，同時並與中華民國斷交、廢約、撤軍，並向國會提出《台灣關係法》，繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，與外國、外國政府或是類似實體所進行或實施的各項方案或交往關係，同樣適用於台灣人民。

馬英九指出，經過40年的時間，台灣與美國一直透過該法進行交流；近年來，隨著台美及兩岸關係的持續深化，美國與台灣除了台灣關係法外，更增加不少法案，台美雙方也因此有了更多的互動與合作。