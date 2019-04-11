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懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

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▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲孕婦示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣夏季溼熱，就有位準媽媽在網上PO文，提到預計7月底臨盆，不巧的是房內冷氣壞了，拖延下去勢必得面對高溫的考驗，但公婆觀念保守，認為現在安裝新冷氣勢必「動到胎神」，反對立場相當堅定，成了一道難解的家庭習題。

女網友11日上午在Mobile01上貼文，表示目前懷有6個月身孕，預產期在7月底，但房間內的冷氣已經壞掉了，擔心夏天來臨酷熱難耐，於是向丈夫傾訴此事；他答近期就會安裝新冷氣，之後還會請1個月的假幫忙做月子，讓她完全無後顧之憂。

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她說，從老公的言行觀察，他似乎不想安排入住月子中心，一方面覺得浪費錢，二來也不放心交給護理人員，2人為此有些小爭執，「我老公非常愛小孩也很會照料寶寶，所以他非常堅持，說我做月子只要餵奶及休息就好。」

▲冷氣。（圖／記者蔡惠如攝）

▲多數網友建議為了家庭和樂別裝新的，或先買移動式冷氣應急。（圖／記者蔡惠如攝）

儘管對月子中心態度不同，不過冷氣之事2人很快有了共識，傳到公公、婆婆那卻一切都變調了。女網友無奈表示，公公聽到房間要裝新冷氣氣炸，直說此舉「會動到胎神」，一定要等到生產那天才可以裝，「如果是各位覺的怎麼做才好？我知道公婆是為了我肚子寶寶好，但是裝冷氣也是要預約要時間......。」

文章貼上網，一派網友直說只是迷信，現在冷氣缺不得，「現在天氣漸熱沒有冷氣真的不行」、「直接找人來裝冷氣吧，當天出去就好了」、「傳統如果有道理那遵循，沒道理又不講理的那不叫傳統，叫迷信」、「但是我相信，媽媽熱到受不了，小孩的狀況也不會有多好」、「冷氣沒有在夏天裝會惹到冷氣之神」。

不過多數網友認為，相信長輩的判斷和經驗，也別影響了胎神，「老人家觀念很難改，何必鬧得不愉快」、「朋友嫁給美國人，孕期中美國婆婆硬是要敲打浴室，一個禮拜後流產了」、「寧可信其有，我不想為了冷氣去賭上大人和小孩身體健康」、「胎神真的有喔！千萬別動，免得有遺憾」、「胎氣是一定會動到的，真的不要這時候在裝修冷氣」、「長輩那麼迷信應該不好溝通，萬一小孩子出生後愛哭鬧，一些小事被拿來套上這個原因那不就沒完沒了。」

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關鍵字：mobile01,胎神

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