網友盛讚華碩ZenFone 5Z　發問「大家持續買ASUS的原因」

▲華碩ZenFone 5Z。（圖／華碩提供）

科技中心／綜合報導

華碩手機在台灣銷售市佔一直穩居前三，累積不少ZenFone愛用者，今天（22日）就有網友在社群網站Mobile01問問「大家持續買ASUS的原因」，並指出自己使用ZenFone 5Z半年，第一次用ASUS就愛上，結果釣出大批粉絲熱烈討論。

該名網友以「大家來說說會持續買ASUS的原因」發問，並提到自己買了隻ZenFone 5Z，到目前快半年了，超讚，升級Android 9後一樣很棒，甚至提到第一次用ASUS就愛上，而且是台灣品牌，不是台灣產沒辦法，但是絕對可以接受，並提到工業設計、內在UI都很不錯。

最後該名網友還說，等不及ZenFone 6的來臨了，希望變成側邊，或者螢幕指紋辨識，還有超細上下左右邊框，以及水滴瀏海，反正就是該給的規格內在都不少，那就又不能不買了，最後再問問大家為什麼喜歡，也會持續購買ASUS嗎？

發文吸引超過50位網友熱烈討論，不少人提到「支持國產品牌」、「便宜好用」、「CP值很高」、「電池壽命長」、「用過最久的一支手機」、「耐摔穩定」，還有網友直接說「我用ASUS我驕傲」，而且不少人跟樓主一樣，都很期待ZenFone 6的來臨。