黃國昌嘲笑謝龍介「英文程度」　自由航行論分不清 ship 與 aircraft

▲台南市議員謝龍介日前在節目上聲稱解放軍戰機「自由航行」。（圖／記者林悅攝）



記者林彥臣／綜合報導

台南市議員謝龍介因為台語十分流利標準「台語達人」的形象深植人心，但是他的英文程度卻遭到時代力量立委黃國昌質疑，原因則是因為他日前在節目上的稱解放軍戰機「自由航行」，讓他被黃國昌嘲笑，「分不清ship 與 aircraft 」

謝龍介日前在節目上聲稱，「美國戰艦經過台海叫自由航行，那中共的戰機難道不是自由航行？你怎麼可以說他是侵略你的領空？這叫做中國內海。」

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌則在臉書上表示，怎麼會有人濫用「自由航行」的概念，試圖幫中共戰機越過海峽中線的挑釁惡行辯護呢？稍微想一下，產出如此愚蠢的辯解，可能原因是：

A. 分不清ship 與 aircraft 的不同；

B. 對國際法上所稱的freedom of navigation 毫無所知，根本不知道是在處理船舶航行的問題；

C. 抱中共大腿抱到喪失理智；

D. 以上皆是。

有網友附和黃國昌臉書內容表示，「操著一口道地流利台語的中共代言人」、「連國旗都收起來的人，智商和忠誠度就只有這樣」、「有機會就歡送這隻介介回歸他的祖國」、「建議國昌老師，還是翻譯成台語，不然怕人家聽不懂…」、「E. 活在一個水庫裡面滿滿都是柚子的平行世界。」、「不要這麼專業好嗎？」。

▲解放軍殲-11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）



但是也有網友質疑黃國昌，「過境通行只限於船舶？聯合國海洋公約第38條（船舶和飛機的過境通行權）一、在第三十七條所指的海峽中（這裡指經濟海域），所有船舶和『飛機』『飛機』『飛機』（很重要 講三遍）均享有過境通行的權利，過境通行不應受阻礙」