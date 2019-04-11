掃墓硬要跟！公主妹腳酸逼下山：不然分手　秒被放生…2萬人笑噴：祖先顯靈

▲掃墓是一件大工程，不是可以約會的好地方。示意圖，與本文無關。（圖／資料照／新北市政府）

網搜小組／綜合報導

「我真的滿頭黑人問號。」一名男網友6日要載家人去掃墓，而且這一趟要掃3個祖墳超累人，沒想到女友硬要跟去，在他多次勸導「會走很多路與蚊子」下被駁回，只好答應；結果當天才掃到第二個而已，就看見女友在家人面前鬧脾氣說「載我回家啦～」但他一想到來回需要2小時秒拒絕，正以為沒事時又被對方逼「不然分手」，他欣然答應「我不會復合」，讓網友全讚爆。

該名男網友在「Dcard」透露，清明連假他與女友沒時間見面，不是要上班就是有事，就算6日女友終於放假，但他得去掃阿公、阿祖、歷代祖先的墓，一天就得跑3個地方，也沒有時間約會。

掃墓前一天晚上，他突然收到女友的Line說「我也要去掃墓，不然都沒時間見面」，他一想到要上山跑3個地方就覺得累人，立刻勸說「會走很多路喔」、「那裡很多蚊子喔」、「一直坐車喔」，連3次講出會遭遇的痛苦，但女友答案始終如一「沒關係」，他只好硬著頭皮答應。

▲交友想像中掃墓的約會可以很甜蜜，殊不知一切都是幻想。示意圖，與本文無關。（圖／pakutaso）

當天天氣炎熱，再加上祖墳位在山上，車子只能停在山腳下，剩下全靠兩隻腿爬山，才掃到第二個祖墳而已，女友就受不了了，默默對著男友說「走不動了想先回家。」原PO只要想到下山回家要1小時，回來還得再花1小時，但第三個墓地只要20分鐘而已，他當然不能只為了要送女友回家，讓家人苦等待2小時。

女友被拒絕後開始鬧脾氣，甚至對著原PO無禮說，「是我比較重要，還是家人比較重要？」沒有得到滿意後，接著生氣不理人，一路冷戰到底。兩人尷尬的氛圍，連爸媽都發現了，還出來緩頰說「不然就趕快拜一拜，早點回家了。」

就在這樣尷尬的氛圍裡，結束了掃墓的行程，他憋了許久的怒氣終於忍不住爆發，載女友回到家樓下立刻說「妳今天這樣真的是讓我很難做人，我就跟妳說過很累了，妳自己要跟的」，聽到女友反問「所以你現在是怪我？」他還耐心解釋「我沒有怪妳，妳有什麼事情可以私底下說，不要在我家人面前鬧脾氣給大家看。」

就算原PO耐心解釋，但女友腦中那根線直接斷掉，氣得質問「你現在是嫌我讓你丟臉是不是？好啊，不然分手啊，分手大家都不需要看情況」，連環砲攻擊，殺得男友說不出話來，下車甩頭走人。

▲墳墓大多蓋在山上，都得徒步前往超級累人。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

原PO以為女友只是想要靜一靜，但他實在太天真了，一打開臉書就看見女友感情狀態改成「單身」，嚇得他跑去IG看，結果有關他的合照全刪光，還有一篇「為什麼自己都遇不到體貼的男人」的貼文，讓他整個黑人問號說，「原來體貼的定義是要滿足另一半的所有要求，才能叫體貼。」

他崩潰寫道，這女友是他的第一任，沒不太懂女人想要的是什麼，也許當下哄她一下，事情就不會變成這樣，他也不會復合，「既然人家分的這麼乾脆，幹嘛還去糾纏人家，我也想保留一點自尊，就算人家真的回來找我，我也頂多把事情講開，但不會復合。」

他豪爽答應分手的舉動，讓2萬多人讚爆說，「恭喜你自由，不然下半輩子很倒霉」、「小公主」、「愛哭愛跟路」、「替她做最後一件事，幫她掛號」、「恭喜，祖先顯靈了」、「她只是找理由分手呵呵」、「各位男性小心，有野獸被放出來了」。

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