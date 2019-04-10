國手赴美受訓涉浮報旅費70萬元　中華壘球協會遭搜索

▲中華女壘隊常在國際賽事上為台灣爭光。（圖為資料照／記者張克銘攝）

記者劉昌松／台北報導

中華民國壘球協會2017年受國家運動訓練中委託，代為辦理女壘國手赴美接受長期培訓，原本是協助選手在國際賽事中為國之光的好事，但檢調獲報，協會人員涉嫌勾結代辦旅社，浮報70多萬元的旅費，台北地檢署10日指揮高雄市調處，搜索協會辦公室等4個地點，並以貪污案被告身分約談協會畢姓副祕書長等8人。

我國女壘隊在國際棒壘賽事中，屢獲佳績，為了爭取2020即將在東京展開的奧運賽事入場券，政府早就開始積極培訓備戰。而國訓中心委託壘球協會辦理的培訓專案，整個標案金額300多萬元，就是希望藉由壘球協會的海外關係，協助安排好手赴美培訓。

但是檢調接獲檢舉，壘球協會私下勾結旅行社，在旅費上浮報了70多萬元，雖然協會屬於民間組織，但接受政府委託辦理培訓，承辦人員就等於是受委託從事公務，須受《貪污治罪條例》規範。

檢調在蒐集相關事證後，10日兵分4路發動搜索，約談9人，其中壘球協會畢姓副祕書長等8名承辦人員都是被以貪污罪被告身分約談，另1人以證人身分到案，協助釐清案情。

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