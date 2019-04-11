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華聞快遞／2019年河北省62個貧困縣　網路零售額將達780億元

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▲▼河北,石家莊。（圖／CFP）

▲2019年河北省62個貧困縣，網路零售額將達新台幣780億元。（圖／CFP）

《河北》2019年河北省62個貧困縣　網路零售額將達新台幣780億元

河北省農村電商培訓交流會10日指出，2019年，河北省將繼續深入推進電商扶貧，將更多便民服務資源引導接入貧困地區農村電商服務站，推動每個縣選擇1至2個適合電子商務的特色產業進行重點培育，推動龍頭企業扶持農特產品「三品一標」認證，將特色農產品打造成為適銷對路的網路商品，2019年62個貧困縣網路零售額將達到170億元（人民幣，下同，約新台幣780億元）。（河北日報）

《北京》北京開啟新一輪服務業擴大開放綜合試點　明確177項措施

北京市商務局10日指出，北京將展開新一輪服務業擴大開放綜合試點，新一輪試點方案從五個維度的基本思路出發，提出九個方面的主要任務，明確177項具體政策措施，新一輪試點期為三年。（人民日報）

《遼寧》大連上線東北首個垃圾分類服務平台

東北地區首個生活垃圾分類服務平台在大連10日正式上線，這是垃圾分類「互聯網+」模式探索的又一新進展。該平台依託支付寶線上體系，大連地區支付寶用戶的「城市服務」面板上，除了「生活繳費」、「預約掛號」等功能，現今又多了一項「垃圾分類服務」。（遼寧日報）

《天津》京津協同產業承接邁向融合發展　在津投資額京企占近四成

天津市統計局與市委研究室日前發布的《北京來津（或在津投資）企業發展狀況調查報告》指出，2016年至2018年上半年，北京來津經營（或在津投資）企業達8116家；近三年來，在津投資額，京企占近四成。（今晚報）

▼在津投資額京企占近四成。（圖／CFP）

▲▼天津市。（圖／CFP）

《黑龍江》黑龍江：縣級市開行直通北京快速旅客列車

全中國鐵路執行新的旅客列車運行圖，除增開多趟高鐵動車組列車外，還對部分旅客列車運行徑路進行調整，部分中小城市因此受益。原佳木斯至北京的K266／5次旅客列車，10日即調整為北安至北京間運行。這也是黑龍江省境內首次從縣級市開出圖定進京直通快速旅客列車。（人民日報）

《上海》上海累計推廣新能源車24.9萬輛　上汽30億元獎勵以舊換新

上海2019年計劃推廣應用新能源汽車6萬輛以上，1月至2月實現推廣8805輛，累計推廣總量達24.9萬輛。此外，上汽集團近期也設立30億元獎勵，支持上海地區國三及以下排放標準汽車以舊換新。（人民日報）

《江蘇》南京5月起實施企業年金　企業繳費每年最高不超過職工工資總額的8%

南京市人社局10日指出，《南京市企業人才參加企業年金集合計劃辦法》將於5月1日起正式實施。企業繳費每年不超過本企業參加企業年金集合計劃人員工資總額的8%，企業和參加人員個人繳費合計不超過本企業參加企業年金集合計劃人員工資總額的12%。（現代快報）

《廣東》第七屆中國電子信息博覽會（CITE 2019）在深開幕

為期3天的第七屆中國電子信息博覽會（CITE 2019）4月9日上午在深圳會展中心開幕。陸工信部副部長王志軍表示，國家提出培育新一代信息技術等新興產業集群、壯大數字經濟、加快推進「互聯網+」、拓展「智能+」等工作任務，為中國電子信息產業發展提出了新的方向。（深圳特區報）

▼第七屆中國電子信息博覽會（CITE 2019）在深開幕。（圖／深圳特區報）

▲▼第七屆中國電子信息博覽會（CITE 2019）在深圳會展中心開幕。（圖／深圳特區報）

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關鍵字：華聞快遞,河北,電商,農業

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