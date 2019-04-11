「台農在福州」聯合採訪開跑　兩岸18家媒體訪連江、閩侯、福清

▲台農在福州聯合採訪活動啟動。 （圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／福州報導

兩岸媒體聚焦「台農在福州」聯合採訪活動10日於福州啟動，兩岸18家媒體將採訪連江、閩侯、福清等地的台資農業企業，項目包含育苗基地、無公害茶園、休閒農場、農產食品加工廠等。福建近日力推「台胞台企登陸投資第一家園」，福州因氣候、環境與台灣相似，一直是兩岸農業合作成效最顯著的區域之一，來此發展的台灣農民也引入許多經驗與品種，為當地農業發展帶來許多能量。

大陸自1997年起陸續在各地設立多個「海峽兩岸農業合作試驗區」及「台灣農民創業園」，藉由提供土地、租稅和融資等優惠，吸引及鼓勵台灣的農企業、農民投資。其中福州因氣候、地理、語言、人文與台灣類似，距離又近，發展成效最為顯著，截至2018年底，福州市累計吸引落地農業台資項目507項，總投資12.6億美元，全市台資農業企業191家，其中加工類107家，種植類45家，養殖類33家，休閒旅遊類6家。

▼福州的兩岸農業合作成效顯著。（圖／記者蔡紹堅攝）

台農來到福州發展，也將台灣的先進農業技術及管理經驗引入，遍地開花的「台灣品種」農產品就是最明顯的例子。福州市農業農村局相關負責人表示，福州重點引進台灣水產、畜牧、果蔬、花卉、食用菌等優勢產業動植物品種八大類900多種，累計推廣台灣新品種、新技術30多萬畝。

連江縣「福州昌育農業開發公司」的經營人張鎧鑛告訴記者，他從2000年開始來到連江縣經營「育苗」產業，將台灣的農產品種引入大陸培育，再將種苗賣給農民栽種，起初這行並不被看好，但憑著在台灣學到的經驗，以及台灣品種的好品質，現在業績逐年成長，產品受到當地農民青睞，他也打算進一步投資。

福州市農業農村局相關負責人指出，越來越多的台灣同胞來福州投資發展農業，福州正逐漸成為兩岸農業融合發展的示範區，成為台胞台企登陸投資農業的第一家園。

▼張鎧鑛（中）在福州經營育苗近20年。（圖／記者蔡紹堅攝）