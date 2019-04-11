　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「台農在福州」聯合採訪開跑　兩岸18家媒體訪連江、閩侯、福清

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台農在福州。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台農在福州聯合採訪活動啟動。 （圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／福州報導

兩岸媒體聚焦「台農在福州」聯合採訪活動10日於福州啟動，兩岸18家媒體將採訪連江、閩侯、福清等地的台資農業企業，項目包含育苗基地、無公害茶園、休閒農場、農產食品加工廠等。福建近日力推「台胞台企登陸投資第一家園」，福州因氣候、環境與台灣相似，一直是兩岸農業合作成效最顯著的區域之一，來此發展的台灣農民也引入許多經驗與品種，為當地農業發展帶來許多能量。

大陸自1997年起陸續在各地設立多個「海峽兩岸農業合作試驗區」及「台灣農民創業園」，藉由提供土地、租稅和融資等優惠，吸引及鼓勵台灣的農企業、農民投資。其中福州因氣候、地理、語言、人文與台灣類似，距離又近，發展成效最為顯著，截至2018年底，福州市累計吸引落地農業台資項目507項，總投資12.6億美元，全市台資農業企業191家，其中加工類107家，種植類45家，養殖類33家，休閒旅遊類6家。

▼福州的兩岸農業合作成效顯著。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台農在福州,張鎧鑛,溫室,嫁接,種苗,育種,農業,農產品。（圖／記者蔡紹堅攝）

台農來到福州發展，也將台灣的先進農業技術及管理經驗引入，遍地開花的「台灣品種」農產品就是最明顯的例子。福州市農業農村局相關負責人表示，福州重點引進台灣水產、畜牧、果蔬、花卉、食用菌等優勢產業動植物品種八大類900多種，累計推廣台灣新品種、新技術30多萬畝。

連江縣「福州昌育農業開發公司」的經營人張鎧鑛告訴記者，他從2000年開始來到連江縣經營「育苗」產業，將台灣的農產品種引入大陸培育，再將種苗賣給農民栽種，起初這行並不被看好，但憑著在台灣學到的經驗，以及台灣品種的好品質，現在業績逐年成長，產品受到當地農民青睞，他也打算進一步投資。

福州市農業農村局相關負責人指出，越來越多的台灣同胞來福州投資發展農業，福州正逐漸成為兩岸農業融合發展的示範區，成為台胞台企登陸投資農業的第一家園。

▼張鎧鑛（中）在福州經營育苗近20年。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台農在福州,張鎧鑛,溫室,嫁接,種苗,育種,農業,農產品。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
快訊／04:26花蓮3.4地震　「睡夢中一晃」最大震度4級

關鍵字：台農在福州,連江,閩侯,福清,農業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「台農在福州」聯合採訪開跑　兩岸18家媒體訪連江、閩侯、福清

非裔男毆死妻！詭「2度出門」後自首　警改列謀殺案

花8元「鈔票疊成山+美女叫床」　客製網站滿足炫富需求

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆致命　2歲男童誤食全身癱瘓

軍機越線國台辦反嗆我「不要玩火」　陸委會：侵台的頑固狡辯

小屁孩扳開電梯門！電梯「秒墜落地下2樓」她秒胸悶嚇傻　驚悚影片曝光

戈壁石畫出林黛玉「雲髻埋紅花」　盛愛萍：它是文化載體

影／「放學了」竟失效...4歲蘋果娃開嘴「狂點頭」　網笑歪：小時候的自己

習近平提探索兩制台灣　香港學者：不排除武力解決

【家有兩岸情】從水墨到動漫　劉修齊立志發揚中華文化

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

「台農在福州」聯合採訪開跑　兩岸18家媒體訪連江、閩侯、福清

非裔男毆死妻！詭「2度出門」後自首　警改列謀殺案

花8元「鈔票疊成山+美女叫床」　客製網站滿足炫富需求

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆致命　2歲男童誤食全身癱瘓

軍機越線國台辦反嗆我「不要玩火」　陸委會：侵台的頑固狡辯

小屁孩扳開電梯門！電梯「秒墜落地下2樓」她秒胸悶嚇傻　驚悚影片曝光

戈壁石畫出林黛玉「雲髻埋紅花」　盛愛萍：它是文化載體

影／「放學了」竟失效...4歲蘋果娃開嘴「狂點頭」　網笑歪：小時候的自己

習近平提探索兩制台灣　香港學者：不排除武力解決

【家有兩岸情】從水墨到動漫　劉修齊立志發揚中華文化

IG洗版的南韓設計品牌TOP5　生活就是需要這些怪可愛的小物

高市警三度酒駕　心情低落住處自殺亡

李佳穎醫師／沈默殺手！　肺癌－肺腺癌介紹

北台高溫驟降10度！　午後有雨「連7天濕涼」

「曾驅離我代表」捷克貿易部長突遭撤職　總理速選接任人選

王丹坦克砲再轟韓國瑜：那你去見美國人幹嘛　321字回應多管北韓說

「台農在福州」聯合採訪開跑　兩岸18家媒體訪連江、閩侯、福清

非裔男毆死妻！詭「2度出門」後自首　警改列謀殺案

「美中貿易談判」繼續有進展！美財長：還不會訂定一個日期

快訊／04:26花蓮3.4地震　「睡夢中一晃」最大震度4級

駕駛囂張點菸...下秒加油站員工 「滅火器狂噴」霸氣舉動網全讚翻

大陸熱門新聞

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開..

小模特妹拍照　下秒被媽媽猛踢

小屁孩扳開電梯門！秒墜落地下2..

床的世界、和成研發長照產品登陸

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

千人排IKEA　Off-Whi..

他發現漢代陵墓後20年「邊住邊..

炫富網站花8元「鈔票疊成山+美..

織紋螺含「石房蛤毒素」一顆能致..

女學生上課拍「炫腰背影照」！

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

國台辦嗆蔡　陸委會：侵台的狡辯

非裔男毆死妻　警列謀殺案

耳念珠菌致死率60%　大陸已確..

更多熱門

相關新聞

「亞洲有機行銷智能中心」成立

新北市長侯友宜29日出席「第4屆IFOAM亞洲有機青年論壇國際研討會閉幕式」，與國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）主席周澤江簽署MOU，正式成立「亞洲有機行銷智能中心」，共同為亞洲有機農業發展提供服務。

郭台銘要辦農業創業擂臺　網友狂按讚　高喊選總統

郭董賣芭樂挨罵弱智演出　網一面倒力挺

郭台銘臉書開講　農業發大財的關鍵字是快　

農試所長陳駿季接任農委會副主委

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

捕到野生大龍蝦　潛水員秒丟海裡

他忘關行車紀錄器　拍下老婆爆開洋裝偷情

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女一身體液求員警擦拭…

手機永遠靜音的4大星座！

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆罵：你是在靠X

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

即／選總統？廖達琪：韓國瑜說NO

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死

男下體爆長「花狀腫瘤」！醫傻：末期了

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面