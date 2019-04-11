他花百元抽中「一年份鮮奶」！網全暴動：快衝萊爾富買禮物袋了

▲有網友驚喜抽中牛奶一年份！（圖／取自PPT）

消費中心／綜合報導

真是太幸運了！日前過年時，各大超商紛紛推出福袋讓消費者試手氣，並祭出名車吸引許多網友熱議。雖然大獎只有幾個幸運兒能抽中，但現在萊爾富又再次推出禮物袋，除了隨袋抽BMW汽車、Gogoro、iPhone、Apple Watch外，不管有沒有中獎都能再抽100萬現金，一張抽獎券兩次中獎機會，甚至有網友現身PO文說自己抽中特別獎「一年份鮮奶」，讓其他網友看了全都暴動，狂問要去哪家萊爾富買，要立馬也去買來開箱。

有網友在PTT上PO文說，自己超幸運的抽到萊爾富30週年禮物袋「一年份鮮奶」，「中了中了！！！！我抽中300ml的光泉鮮乳一年份！！換算成台幣等於近1萬5千！我今年喝奶無憂了，每天早上買早餐時都可以免費拿一瓶，拿去超商問店員是用寄杯的方式跟咖啡一樣，還好不是直接搬365瓶給我，不然趕在過期內喝完一年份的扣打，我大概會吐奶而亡= =」。

看到這名網友如此幸運抽到牛奶一年份，讓其他網友感到相當羨慕，「不錯耶！鮮奶一年份也太強了」、「哇！！快沾點喜氣！！我想要BMW！」、「剛買藍色沒刮中，但有拿到紅包100塊～」、「真的會中哦？恩...好！再去買幾包」、「還好不是一年份送到家XDD，不然誰喝的完呀！XDDD」、「趕快去買，不然很怕買不到」、「這次禮物超好」。

這名網友接著說，這次是到萊爾富購買粉藍色跟綠色福袋各買一包，「抽中牛奶的是粉藍色那袋，不知道牛奶是不是特別集中在粉藍色的還是平均打散？禮物包裡附的餅乾跟大家拿到的差不多，有乖乖、方塊酥、點心麵、曼陀珠、豆漿、冷泡茶還有夾心餅，還算不錯吃的餅乾們，祝各位都能抽中獎項囉～」。

▲▼萊爾富為回饋消費者支持，再推出限量90萬份的百元「30週年禮物袋」，內含商品還有抽獎券，有機會抽到市價159萬元的BMW百萬名車或是百萬現金等好禮。

萊爾富指出，今年適逢30週年，為感謝廣大消費者支持，即日起推出限量「30週年禮物袋」，每袋售價100元，售完為止，內含5種零食飲料組合和抽獎券，大獎包括BMW 318i、TOYOTA Sienta、TOYOTA Yaris、Gogoro 2、精品LV錢包、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、Apple iPhone XR等好禮，獎項總價值近千萬。且憑抽獎券序號於活動官網登入，還可參加第二次抽獎，有機會獲得百萬現金。

►只要一張百元鈔票，就能帶走各式大獎，登入再抽現金100萬！活動詳情請至官方網站：http://www.hilife.com.tw/EVENT/HILIFE30/login.aspx