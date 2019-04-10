快訊／人類史上第一張「黑洞照片」曝光　全球6城市同步直播

記者趙蔡州／綜合報導

中央研究院10日晚間9點05分在台灣、比利時、日本、中國、美國、智利等6國城市，同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（event horizon telescope，EHT）記者會，會中除了會公布與黑洞相關的科研成果，同時人類史上第一張黑洞照片也將曝光。

中研院說明，這項活動將與全球其他5處地點連線，包括華盛頓、聖地牙哥、布魯塞爾、東京、上海，並且由中研院長廖俊智親自主持，並由參與計畫的中研院天文及天文物理研究所科學家淺田圭一、中村雅德簡報說明，全程也將在中研院的臉書粉絲團、YouTube直播。

中研院表示，為了看到這麼小的「黑洞」，需要很高解析度才觀測得到黑洞影像，必須花很多力氣，全球不同地方天文望遠鏡必須同步，準確度要非常高，不同區域望遠鏡要同步，觀測站都有非常準的原子鐘用GPS校正時間，公布的結果其實是２０１７年的觀測，花了一年多時間才完成，經過反覆確認不同團隊之間的獨自分析。這個成果並非短暫時間可以完成，中研院2009年就加入此計畫。

請繼續往下閱讀...

▲中央研究院今晚9點將同步全球其他5個地點舉辦記者會，公布天文史上重大發現。（圖／翻攝中研院臉書）

前文化部長龍應台也在臉書表示，今晚「事件視界望遠鏡」的解析能力，如同「站在美國東岸看到美國西岸的一枚硬幣，或是身在紐約，看見洛杉磯一個高爾夫球上的凹洞」，如果地球壓縮成一個黑洞，大小大概就是直徑17.4毫米，比一毛錢硬幣還小，如果太陽壓縮成黑洞，大概就是直徑5.84公里的一個小村莊。

綜合外國媒體報導，人類首張黑洞照片的EHT是通過「甚長基線干涉技術」（VLBI）和全球多個射電天文台的協作，構建一個口徑等同於地球直徑的虛擬望遠鏡，這個就是「事件視界望遠鏡」，研究人員2年多來透過EHT記錄下製作黑洞圖像所必需的資訊。

▼過去模擬的黑洞示意圖。（圖／示意圖／路透社）