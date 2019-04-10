快訊／士林鐵皮工廠外鬥毆！保時捷車窗遭狠砸　2人頭破血流

「有小孩被噴到辣椒水了」！大甲媽祖9日凌晨走進彰化市民生地下道路段，在警力重重佈署下，一度平和理性，但就在長興街口處，接轎陣頭互相嗆聲，還往空中丟寶特瓶、潑灑辣椒水一度殃及小孩，被潑灑到辣椒水的小幼童，被家人抱著眼睛一直緊閉，所幸一旁有民眾協助開道趕緊離開現場。