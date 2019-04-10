快訊／士林鐵皮工廠外鬥毆！保時捷車窗遭狠砸　2人頭破血流

記者黃彥傑／台北報導
台北市士林區延平北路七段10日發生一起鬥毆事件，一輛停放在鐵皮工廠門口的淺藍色保時捷休旅車，車窗部分遭到不明人士持棍棒砸毀，現場還有2名傷者頭部流血送醫，警方獲報後出動大批警力趕赴現場。
▲台北市士林區發生一起鬥毆事件，事發現場一輛保時捷車窗被砸，2名人員頭部流血送醫 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
根據附近鄰居說法，這間工廠平時大門深鎖，不清楚內部人員從事何種行業，鄰居聞聲出外查看才發現有人受傷。警方將調閱附近監視器，以釐清詳細事發經過。
記者黃彥傑／台北報導
台北市士林區延平北路七段10日發生一起鬥毆事件，一輛停放在鐵皮工廠門口的淺藍色保時捷休旅車，車窗部分遭到不明人士持棍棒砸毀，現場還有2名傷者頭部流血送醫，警方獲報後出動大批警力趕赴現場。
▲台北市士林區發生一起鬥毆事件，事發現場一輛保時捷車窗被砸，2名人員頭部流血送醫 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）
根據附近鄰居說法，這間工廠平時大門深鎖，不清楚內部人員從事何種行業，鄰居聞聲出外查看才發現有人受傷。警方將調閱附近監視器，以釐清詳細事發經過。
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