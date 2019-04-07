影／大甲媽祖還沒起駕…鎮瀾宮外爆發「停車糾紛激鬥」！網傻眼：夠囂張

社會中心／綜合報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖將於7日深夜10時起駕繞境，吸引眾多信徒前往參拜祈求平安；但在大甲媽祖起駕前，鎮瀾宮附近卻傳出鬥毆糾紛，有民眾拍下，7日上午大甲區中山路有2名男子為了停車位爆發激烈衝突，引發兩派人馬當街揮拳激鬥，遭網友痛批「實在太囂張」，希望警方從嚴辦理。

▲大甲媽祖遶境前，鎮瀾宮外有民眾因停車糾紛爆發激鬥。（圖／翻攝臉書「黑色豪門企業」）

台中市大甲警分局大甲派出所副所長張英俊表示，上午接獲通報後派遣快打部隊到場，但滋事的2名男子已經離開，經初步調查，發現2人疑似是因停車糾紛才會爆發衝突，鬥毆過程中並未持棍棒等兇器，皆是徒手揮拳扭打，現已調閱監視器掌握涉案車輛，正依法偵辦中。張英俊強調，經了解後該案與廟會陣頭無關，呼籲民眾凡事應理智處理，勿動輒以暴力相向

網友拍下的影片中，2名男子的糾紛演變成兩派人馬混戰，約10多人就在街上掄拳打成一團，引來眾多路人圍觀；畫面在臉書粉專「黑色豪門企業」曝光後，網友也狂批「這樣媽祖婆會比較高興嗎」、「看來是天氣炎熱，脾氣較躁引起的吧」、「支持警方強力執法，從嚴辦理」、「警察北北辛苦了」、「參加廟會要心平氣和啊」、「大甲媽都還沒起駕耶，幹嘛要這樣？」