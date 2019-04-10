被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女滿臉體液報案　淚求員警幫她擦拭

記者陳雕文／新北報導

手、衣、臉都是溫熱又色色的汁！新北市新莊區輔大女學生在本月9日晚間，要去學校附近的健身房運動，竟在途中遭機車騎士潑灑疑似精液的液體，帶有類似漂白水的氣味令她作嘔，趕緊去派出所報案，請員警用濕紙巾幫她擦掉臉上半乾的體液。衰的是，她上個月晚上同一時間才被路過騎士潑一樣的東西！

女大生表示，第一次被攻擊是上月18日晚上約10時45分，沒想到此次竟然也在相同的時間，而且手法一模一樣，都是騎著機車潑路過的人。

▲輔大女被潑灑熱血豆漿。（圖／翻攝自臉書輔大二手物交流平台）

她PO文說，「有管道的話幫我看有沒有畫面，如果有拍到我被潑，拜託讓我知道，如果有拍到車牌，如題有我的小心意請收下；真的傷心又絕望到不行了，只想要好好運動，請不要檢討被害人或模糊焦點。」另外女學生也徵求夜貓子，晚上可以載她去運動的司機，費用再另計。

有網友看到貼文後，質疑警方把體液擦掉會破壞跡證，新莊警方表示，是女大生報案後，實在無法接受有異味體液一直留在臉上，因此請警員拿紙巾擦掉，紙巾已送去檢驗，並無滅證或吃案的狀況。調閱監視器等畫面後，已鎖定犯嫌行蹤，正全力追緝。

▼輔大女去健身房的途中被潑精，PO文提醒大家之外，還順便徵求夜貓子載她去運動。（圖／翻攝自臉書輔大二手物交流平台）