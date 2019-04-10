吃鳳梨讓精液變甜？百戰AV女優現身說法　自豪曾靠「味道」救人

▲身上的體味多少會影響性愛的興致。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導



有女網友日前「吃了一週的鳳梨」實驗下體是否為變香，但據她本人的經驗，私密處不但沒有變得好聞，反而流出更多透明狀的分泌物，令她不勝其擾。同樣的，鳳梨也有針對男性下體的都市傳說，據說多吃鳳梨「精液會變甜」，令不少男性相當好奇。對此，身經百戰的AV女優出面解答，也分享她光靠「口味」就推斷出一名男性有糖尿病的疑慮。

日裔美籍的AV女優Asa Akira在國外網站《Men's Health》開設專欄，依自身豐富的經驗替民眾解惑。其中有人問到「鳳梨汁是否能夠改變精液的味道」，對此她表示，根據自己的試驗，這個傳說並不是那麼絕對，不過大部分的專家都認為飲食習慣的確會影響精液的味道，含糖的、酸性的食物通常都可以減少精液的苦味，包含了檸檬、蔓越莓和鳳梨。

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▲ Asa Akira 。（圖／翻攝自Instagram／Asa Akira）

Asa Akira指出，自己的確有實際驗證過「飲食對精液的影響」，「越不健康的飲食味道越糟」。某一次她吃到一名男性的精液後，發覺味道很怪，就委婉地提醒對方去檢查一下胰島素的數值；沒想到檢查出來，那名男子真的被診斷出是糖尿病前期，最後他也透過調整飲食和運動，避免掉這個終身疾病，Asa Akira也說這是她「最自豪的時刻」。

美國西北紀念醫院的泌尿科醫生尼爾森貝尼特（Nelson Bennett）也表示，人類所攝取的任何食物和飲料，都會影響到體液和分泌物的氣味，包含了汗水、唾液和精液。他表示精子是鹼性的，因此自然就有種苦味；至於鳳梨汁到底能不能讓精液的味道變好，他抱持著「部分屬實」的看法，原因是因為含糖和酸的食物本就可以影響精液的pH值，並且能被感覺到，因此只能說苦味被中和了，會不會變甜則有待商榷。

▲醫生表示鳳梨可以減輕精液苦味。（圖／取自免費圖庫pixabay）

尼爾森也表示，改變精液味道是需要時間的，需要數天到數週才會見效，因此白天喝一大堆鳳梨汁並不會讓當晚的精液變甜，而且一次攝取太多糖分也不太妥當。

最後醫生也提醒「咖啡因、菸草和酒精」都會使精液變得更苦，而「紅肉、乳製品和蘆筍等」則是會讓味道變得更鹹、更強烈，嚴重一點甚至會產生臭味。