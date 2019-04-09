據點被破！車手頭想逃大陸　匯鉅額贓款：要買「藝術品」

記者柳名耕／台北報導

刑事局偵四大隊在2019年初時，偵破幫派以租車公司為掩護的詐騙集團，當時共逮捕葉姓主嫌等20人，在3月初時又前往金門水頭碼頭逮補陳姓幹部，並循線向上追查，逮補專門替詐騙集團洗錢的水房等6人，訊後依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

▼陳嫌多次前往郵局匯出鉅額贓款，供稱是要買賣藝術品。（圖／記者柳名耕翻攝）



刑事局偵四大隊自2018年9月獲報，在台中地區1間租賃車行疑似是詐騙集團的車手據點，警方獲報後隨即組成專案小組展開追查，在1月中旬逮捕竹聯幫豹堂台中分會葉姓分會長（28歲，組織、恐嚇取財前科）以及成員20人。

警方追查，發現葉男透過與對岸詐騙機房合作方式，以對岸打電話以「網購解除分期付款」、「猜猜我是誰」等老梗方式詐騙，車手收款後會藉由分層交付即轉入水房方式洗錢，最後再將款項交給葉姓分會長。警方估計他們行騙獲利金額超過新台幣上千萬元，估計被害人達50人以上。

▼警方查扣多筆匯款單，金額都在20至100萬不等。（圖／記者柳名耕攝，下同）



不過當時仍有漏網之魚，專案小組持續追蹤其中1名陳姓幹部（27歲）並列管限制出境，在3月初時發現陳男前往金門，研判欲以小三通方式潛逃大陸，隨即在金門水頭碼頭將他攔下，並帶回台灣。

深入追查後，發現陳男在2018、19年擔任詐團幹部期間，曾多次前往台中北屯區的郵局向行員供稱要買賣藝術品，接著就把鉅額贓款存入大陸地區的地下匯兌帳戶，地下匯兌水房再從大陸將贓款提領出來斷絕金流追蹤。

專案小組就在3月5日、4月3日循線逮捕陳嫌旗下的成員王男、葉男、高男、翁男、林男以及王女共6人，初步估計該地下匯兌集團非法匯兌高達2000多萬，訊後將7人依違反組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦。