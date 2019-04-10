玉兔二號完成出月午設置　繼續第四月晝工作

▲玉兔二號在月背留下第一道痕跡。（圖／翻攝自中國探月工程微博，下同）

大陸中心／綜合報導

中國探月工程官方微博透露，玉兔二號月球車於4月2日7時25分進入月午休眠模式，4月8日22時4分完成出月午設置，將按計劃繼續第四月晝工作。截至目前，玉兔二號已經累計行走170.92公尺。

人類首次探測月球背面使用的嫦娥四號著陸器和玉兔二號，經過第3個月夜休眠後，日前先後甦醒，並且展開第4個月晝探測工作。玉兔二號是在3月29日20時28分自動喚醒，嫦娥四號則是在3月30日18時14分正常喚醒，兩者中繼前返向迴路建立正常，平台工況正常。

▼嫦娥四號。

嫦娥四號的主要任務是探勘月球地質、資源等相關科學數據，以便讓月球檔案資料更加完整。有關玉兔二號方面，有陸媒指稱，為了使其長時間在月表執行科研任務，中國科學家採用一種運行模式，即是在午間和月夜儘量採用休眠方式，促使該月球車的設備能夠維持最佳狀態。

陸媒還提到，科學家在嫦娥四號、玉兔二號的設計上引入放射性同位素熱源，確保兩者及其科學載荷安全度過月夜，在月夜期間供應熱量，保證設備儀器的存儲溫度要求；不過相比其他全部斷電的科學載荷，嫦娥四號的月夜溫度採集器在此前的月夜期間仍在工作，目的是獲取第一手月夜月壤溫度數據。