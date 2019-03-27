不只建立太空軍隊！潘斯：美國要在5年內重返月球　

▲美國計劃在2024年將太空人送回月球。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

適逢人類第一次踏上月球50周年，美國副總統潘斯（Mike Pence）26日宣布，美國將在5年內重新送太空人回月球，原本估計美國接下來的登月計畫會在2028年進行，但潘斯認為「還不夠好」。然而，政府最新的年度預算，還削減了月球太空發射系統（SLS）15%的經費，讓人不禁懷疑要在2024年內登陸月球，是否真能成真。

潘斯在阿拉巴馬州的太空與火箭中心（United States Space and Rocket Center）演講時表示，第一個登上月球的男生與女生，都必須是美國人，並指出2028年才上月球的計畫不夠好，「這是政府現在的方向，未來5年內，美國的太空人必須登上月球。」潘斯也將計畫內月球太空發射系統（SLS）的延遲，歸咎於「官僚」與「過度分析」。

潘斯表示，川普正努力增加NASA的預算，除了登月計畫外，也必須專注應對「太空戰爭領域不斷增長的安全威脅」。五角大廈（The Pentagon）也在本月初正式向國會提出太空軍的建立計畫，希望在五年內獲得20億美元（約新台幣600億元）的經費，用以成立太空軍隊（United States Space Force）。

距離前一次人類登上月球，已經是1972年的事，前美國總統小布希也曾承諾，會在2020年前將人類送回月球，但最後也無法實行。